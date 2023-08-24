Casa Rodriguez: DEFUNCIONES DE ESTA SEMANA.
11/08-JOSEFINA HAYDEE PEREYRA-76 AÑOS- C.MUNICIPAL
15/08-GERVASIO MARCELINO LEÓN-88 AÑOS- CREMATORIO
16/08- OSCAR ADRIAN BRNCICH-44 AÑOS- LA ORACIÓN
17/08-SALVADOR NATALIO GARAFFA-86 AÑOS- CREMATORIO
18/08- ZULEMA NAÑEZ-98 AÑOS-CREMATORIO
19/08-AMÉRICA NORMA LÓPEZ-85 AÑOS- LA ORACIÓN
19/08- ANTONIO PEDRO BARBONI-93 AÑOS- CREMATORIO
21/08-JUAN CARLOS VICENTE-75 AÑOS- LA ORACIÓN
23/08- SILVIA ARGENTINA MORENO-79 AÑOS- LA ORACIÓN
23/08- GUIDO CAPRINO-83 AÑOS- CREMATORIO