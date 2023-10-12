Casa Rodriguez: DEFUNCIONES DE ESTA SEMANA.
CASA RODRIGUEZ
05/10- HERNAN GAVILAN-56 AÑOS- LA ORACIÓN
06/10- MARIO HECTOR ROLDAN-62 AÑOS- LA ORACIÓN
07/10- JUAN JOSE AVILA OCARANZA-71 AÑOS- C.MUNICIPAL
07/10- GABRIELA LASA DE FREITAS CARVALHO-33 AÑOS- C.MUNICIPAL
08/10- ANIBAL ALBERTO RODRIGUEZ-57 AÑOS-C.MUNICIPAL
08/10- JULIO MANUEL LUCIANI-85 AÑOS- CREMATORIO
09/10- DIEGO SEBASTIAN SILVA-37 AÑOS- CREMATORIO
09/10- NORBERTO JUAN PRANZETTI- 77 AÑOS- CREMATORIO
09/10- NORMA BEATRIZ PEÑA- 74 AÑOS-LA ORACIÓN
09/10- ANA BEATRIZ DE SIMONE-62 AÑOS- LA ORACIÓN
10/10- CARLOS ALBERTO SIMONELLI-69 AÑOS- CREMATORIO
11/10- JOSE CHERULE-85 AÑOS- C.MUNICIPAL
11/10- MIGUEL ANGEL MARTINEZ-72 AÑOS- C.MUNICIPAL
11/10- EMILIA CLOTILDE RAMOS-89 AÑOS- CREMATORIO
12/10- LEONARDO MAZZOCHI- 50 AÑOS- CREMATORIO