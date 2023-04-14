Casa Rodriguez: DEFUNCIONES DE ESTA SEMANA.
05/04- CARMEN, DE SIMONE-93 AÑOS-C.MUNICIPAL
06/04- SERGIO ADOLFO MAUSO-61 AÑOS. C.MUNICIPAL
06/04-MARIA DEL CARMEN MULLER-75 AÑOS- C.MUNICIPAL
07/04-JORGE OMAR IRIBARREN-70 AÑOS-CREMATORIO
07/04-WALTER OSCAR FERRERAS-63 AÑOS- LA ORACIÓN
07/04-JOSE BERNARDO PEREYRA-68 AÑOS-CREMATORIO
08/04- SUSANA MARTA TORRES-80 AÑOS-LA ORACIÓN
08/04- FELIX ARNALDO ESPINOZA SANTA CRUZ-32 AÑOS- LA ORACIÓN
09/04-PORFIRIA FERREYRA-86 AÑOS- LA ORACIÓN
10/04- ORLANDO ANGEL GARGIULO-71 AÑOS- CREMATORIO
10/04- ENZO DANIEL GRAIFF-76 AÑOS- LA ORACIÓN
11/04- ROBERTO ESTERLIZI-75 AÑOS- CREMATORIO
12/04-RAUL PEDRO BONAVITA-69 AÑOS- CREMATORIO
12/04- DARIO ORUE SILVERO-69 AÑOS- LA ORACION