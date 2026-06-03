Celebración del Día del Folclorista en el Instituto Cultural Cañuelas

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El Instituto Cultural local invita a la comunidad a participar de una gran guitarreada colectiva el próximo viernes en su sede central, con el propósito de entrelazar voces y guitarras en una velada de profunda raigambre popular.

Por Martín Aleandro

El ICC abrirá las puertas de su Sala Principal, ubicada en la calle Del Carmen 664, para llevar a cabo una sustancial propuesta artística participativa. El encuentro litúrgico y musical se desarrollará el próximo viernes 5 de junio a partir de las 20:30 horas, con acceso libre y gratuito para todos los ciudadanos. Bajo la premisa de recuperar el espacio público como dinamizador de la cultura, la institución convoca formalmente a vecinos, intérpretes y aficionados a sumarse activamente aportando sus voces, sus instrumentos y su predisposición al intercambio comunitario.

La velada se estructurará bajo el formato tradicional de la «guitarreada», un dispositivo sociocultural que propicia la horizontalidad y el diálogo intergeneracional a través del cancionero popular. Con el fin de garantizar una experiencia amena y extendida en el tiempo, la jornada contará con un esmerado servicio de cantina que estará bajo la gestión organizativa del proyecto gastronómico y cultural local @quimereando.folk. Esta articulación entre la gestión pública institucional y los emprendimientos privados busca consolidar un entramado de apoyo mutuo para el disfrute de los asistentes.

Si bien el núcleo de la convocatoria reside en la vivencia colectiva del presente, el acontecimiento cobra una dimensión de indudable espesor histórico al enmarcarse en las vísperas de las conmemoraciones por el Día del Folklorista. Esta efeméride no opera como un mero pretexto cronológico, sino como el horizonte simbólico que justifica la salvaguarda de nuestro patrimonio inmaterial. De este modo, la cita en el Instituto Cultural Cañuelas se erige como un eslabón necesario para mantener viva la memoria de los cultores de nuestra identidad musical.