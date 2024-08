Centro de jubilados de Los Aromos y su actualidad.

Compartir

En tiempos de cricis en nuestra Argentina las instituciones intermedias deben ingeniárselas para salir adelante y tratar de brindarle a sus asociados y comunidad en general un buen servicio. Es el caso del Centro de Jubilados de Los Aromos, ubicada en Perú 447, la entidad creció acompañando el desarrollo del barrio, ante ello desde cañuelasya.com dialogamos con su presidenta

del Centro de Jubilados, Emma Montovio, quien nos expresó.

Por: Oscar Heredia.

¿Siempre ligada al barrio?

Nosotros estamos desde el año 1960 en el barrio, no había nada, nada. Muy poquitas casas, no había iluminación, era casi todo campo. Es por eso que en un momento dije voy a estar en el centro y voy a hacer cosas por mi barrio y para la gente de mi barrio. Lo hago por placer, no por dinero. Muchos piensan «bueno es por el sueldo»… pero no. Para mí es todo el centro.

¿Cómo es la actualidad del barrio?

Los lunes tenemos taller de reciclado de 9 a 11hs. Martes está la masajista de 9:30 a 12hs de PAMI, de 14 a 16:30hs está la podóloga de PAMI. Los miércoles está yoga (gratuito) de 15 a 16hs que nos lo envía el Instituto Cultural Cañuelas y gimnasia de 16 a 17hs para todas las edades (arancelada). De 15 a 18hs está la secretaria de la Dra. Rasquetti de PAMI (entrega recetas, órdenes y turnos). Los jueves de 8 a 12:30hs está la Dra. Rasquetti que atiende con turno. De 15 a 17hs está el taller de croyet y tejido a dos agujas. Y también jueves de 16 a 18hs está la secretaria de PAMI. Los viernes tenemos gimnasia para adultos de 16 a 17hs. Y el salón principal lo alquilamos los sábados y domingos, siempre de día.

Y también hay taekwondo los lunes, miércoles y viernes por la tarde.

¿Las boletas de luz y gas son de alto valor?

De luz pagué $29.000 y de gas $52.500. Yo me ayudo con una lotería familiar que hago una vez por mes. Después los socios, tengo 300, a los que cobro una cuota de $500, con ese dinero se dan los distintos talleres. Y con eso la gente de entusiasma y viene. Además todas las semanas hago una rifa.

¿Siempre buscando generar recursos?

Si, si. Gracias a eso pintamos el salón y queremos terminar de arreglar el ingreso porque siempre se junta agua cuando llueve. Ir generando esas cosas para que le gente se sienta cómoda cuando venga.

¿Un sueño para el Centro de Jubilados?

Me gustaría que me regalen 11 chapas de 5metros … Risas, que le regalen 20 bolsas de cemento para hacer algo allá en el fondo de la entidad. Es un tramo de 15×10 que tenemos la idea de cerrarlo y hacer allí la parte del gimnasio para los abuelos.

Ideas tenemos varias, pero el tema es la plata… de a poquito vamos haciendo. Hasta ahora viene todo mal, el País como está…a la gente no le podés pedir plata.

Contacto: centro de jubilados de Los Aromos en facebook.