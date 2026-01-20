“Chaito” Daneff, a todo o nada por la gloria internacional.

Compartir

El boxeo vuelve a poner a Cañuelas en el centro de la escena mundial. El próximo 5 de febrero, en la ciudad de Montreal, Canadá, Claudio “Chaito” Daneff saldrá al ring para afrontar uno de los desafíos más importantes de su carrera profesional: una pelea decisiva, de alto voltaje, con doble título internacional en juego.

Por: @oscarhh10

El pugilista cañuelense se enfrentará al invicto bielorruso Dzimitry Asanau, en un combate pactado a 10 rounds, donde estarán en disputa dos cinturones de la categoría Ligero (hasta 61,2 kg): el Intercontinental de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y el Continental del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Una noche que puede marcar un antes y un después.

Daneff llega con la confianza en alza tras su resonante consagración como campeón IBO, título que obtuvo con una contundente victoria por knockout técnico en el segundo round frente a Kaine Fourie, en Johannesburgo, Sudáfrica. Aquella actuación abrió puertas y confirmó que el cañuelense está listo para pelear en los grandes escenarios del mundo.

La chance canadiense comenzó a gestarse sobre el cierre de 2025 y hoy es una realidad que ilusiona a todo su entorno. “Nos estamos preparando con todo, porque esta doble oportunidad no se presenta todos los días. Vamos a Canadá a dar batalla”, expresó Daneff en diálogo con cañuelasya.com, con la convicción de quien sabe lo que está en juego.

Sobre su rival, el cañuelense fue claro y respetuoso: “Asanau llega invicto, con 11 peleas. Es un boxeador que va mucho para adelante, pero nosotros vamos a tratar de hacerlo retroceder”. Una frase que anticipa estrategia, carácter y decisión.

La preparación es intensa y sin concesiones. “Chaito” entrena junto a su padre, “El Pingo” Daneff, y su hermano Jesús, combinando jornadas dobles de gimnasio, sesiones exigentes de sparring y una dieta estricta controlada por su nutricionista. Cada detalle cuenta cuando el objetivo es la cima.

“Ahora que conocemos al rival trabajamos específicamente en función de él. Armamos el plan de pelea con mi viejo y mi hermano, y desde ahí empujamos todos para el mismo lado”, explicó el boxeador, reflejando el trabajo en equipo que sostiene su carrera.

El próximo 5 de febrero, el ring de Montreal será escenario de una batalla que excede lo deportivo: será corazón, disciplina y orgullo cañuelense frente al mundo. La velada se espera que sea televisada por ESPN, aunque la confirmación oficial aún resta definirse.