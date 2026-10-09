Chiara Messina presenta “Habitar”, su nueva propuesta musical.

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La cantautora oriunda de Cañuelas lanzó su sesión en vivo «Habitar» y se prepara para su show en la Ciudad de Buenos Aires, destacando el valor de la formación musical sólida en su ciudad natal como cimiento de un universo compositivo propio.

Por Martín Aleandro

La joven artista cañuelense Chiara Messina, de 24 años, presentó oficialmente «Habitar», una sesión en vivo integrada por cuatro canciones que marcan el inicio de una nueva etapa en su carrera solista y anticipan lo que será su próximo álbum. Formada entre clases particulares localmente y la Escuela de Música Popular de Cañuelas, antes de continuar sus estudios de composición en la Universidad Nacional de La Plata, la trayectoria de Messina pone de manifiesto el rol fundamental que tiene una educación musical de calidad en la comunidad. Esta base académica y técnica le ha permitido dar sus primeros pasos firmes dentro de la escena independiente con un lenguaje sonoro propio.

A través de sus propias canciones, Chiara expone una notable versatilidad compositiva que fusiona géneros como el rock nacional, la trova cubana, el pop rock, la música latinoamericana y el indie. Su faceta como compositora inquieta y sensible no solo le ha permitido abordar arreglos complejos con una sonoridad orgánica —integrando guitarras, bajo, batería, teclados, piano y acordeón—, sino también canalizar temáticas de profundo compromiso. Ejemplo de ello es su tema «La herida», dedicado a la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, el cual tuvo la oportunidad de interpretar junto a Tati Almeida y que continúa resonando en los actos conmemorativos del Día de la Memoria en Cañuelas.

La posibilidad de crear material original surge tras un recorrido enriquecedor que incluyó interpretaciones en escenarios callejeros de Europa y su paso como cantante, guitarrista y compositora principal del trío Dar Dique, con el que editó en 2024 el disco «Los secretos de su memoria». Tras la disolución de dicho proyecto, la artista profundizó en su labor creativa, dando vida a las piezas de «Habitar». Sus composiciones reflejan una identidad en constante crecimiento donde conviven diversas influencias e instrumentos, consolidando a Messina como multiinstrumentista y autora con voz y estilo definidos.

El público ya puede disfrutar del material audiovisual de «Habitar», el cual se encuentra disponible en YouTube y en todas las plataformas digitales desde el 11 de septiembre. Asimismo, la artista se presentará junto a toda su banda e invitados especiales el próximo 10 de octubre en Abasto Concert, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde interpretará en directo las canciones de la sesión en vivo y nuevos temas inéditos que formarán parte de su esperado disco.