Ciclismo: Octavio Salmón apuesta fuerte en este 2025.

Entre el 15 y 23 de febrero realizó la 49na Vuelta Ciclístade de Mendoza, competencia ciclística que reunió a los mejores exponentes del País y sudamérica. Entre ellos se hizo presente el juvenil cañuelense Octavio Salmón que sigue sumando destacadas actuaciones. Asimismo apunta a poder estar en los juegos Panamericanos y hacer la temporada en Europa.

En diálogo con cañuelasya.com «Octi» nos comentó.

Por: Oscar Heredia.

¿Donde estuviste compitiendo y con qué equipo estas?

Estuve compitiendo en la Vuelta de Mendoza, es una carrera que se hizo un prólogo y después ocho etapas mas. En el prólogo pasé a la final y quedé quinto.

¿Cómo estuvo el nivel y con qué expectativas fuiste?

Integré el Team Murray que es un equipo de Mar del Plata que me invitó a correr esta Vuelta, no estoy de manera fija en el equipo, solo competí para ellos en esta Vuelta y nada mas. Fue una Vuelta con mucho nivel porque es una Vuelta Internacional, vinieron equipos de Chile, Países Bajo (Ex Holanda) y de Canadá. El nivel fue muy alto y yo no estaba en la mejor condición física porque si bien estoy entrenado. No estaba compitiendo y ellos (team Murray) venían de hacer toda la temporada en San Juan y tenían un ritmo bastante rápido.

¿Cómo sigue la actividad?

La idea para este 2025 es hacer la temporada en Europa, voy a ir a competir a Bélgica con miras a los Panamericanos de la Juventud que se realizarán en agosto en Paraguay. También preparar algo de pista para poder correr los Panamericanos con la Selección.

¿Tuviste apoyo económico o muy poco?

No por el momento. Es todo a pulmón, vengo trabajando a la par del ciclismo poder costear mis gastos y ahora con este viaje que surjió estoy tratando de conseguir sponsor en Cañuelas para poder costear los gastos del viaje que son elevados. Estamos hablando entre 7mil y 8mil Euros lo que me saldría todo con pasaje incluido para poder ir a competir alla. Así que estoy dispuesto ante cualquier marca que pueda colaborar, será bienvenido.

¿Este carrera en Mendoza fue el primer plato fuerte del año?

Si, si. La Vuelta a Mendoza fue mi primer carrera tan larga ya que recorrimos mas o menos 1000km en esos 9 días ya ahora la idea sería hacer la Doble Bragado (del 27 al 30 de marzo).

¿Cómo es un día de entrenamiento?

Al entrenamiento le sumo un plan de nutrición. Me levanto temprano y en este verano con estos calores trato de evitar el sol, así salgo temprano a pedalear o sino a la noche. Entreno acá en Cañuelas aunque a veces voy a capital a entrenar algo de pista.