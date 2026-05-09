Ciclismo: Octavio Salmón volvió a subirse al podio en Bélgica

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El ciclista cañuelense Octavio Salmón continúa dejando su marca en Europa y el último fin de semana consiguió un destacado tercer puesto en una exigente competencia disputada en Sint-Niklaas, Bélgica, sobre un recorrido de 120 kilómetros.

Por: @oscarhh10

El joven deportista, que se encuentra realizando la temporada europea con un equipo local, viene mostrando un gran nivel en las clásicas belgas, ya que además había finalizado cuarto en las dos competencias anteriores.

En diálogo con CañuelasYa.com, Salmón relató cómo se desarrolló la carrera: “Después de 110 kilómetros escapados con otros corredores, llegamos a tener un minuto de ventaja sobre el pelotón y en el sprint llegué tercero”.

Actualmente, Octavio se encuentra instalado en la ciudad de Beveren, al norte de Bélgica, donde entrena y compite junto a su equipo. Sin embargo, también explicó que la continuidad de su experiencia europea depende de cuestiones migratorias: “La idea es hacer toda la temporada en Europa, hasta septiembre, pero es complicado por el tema del visado. Conseguirlo en Bélgica es difícil, así que mi equipo se está encargando de extender la estadía”.

Sobre el calendario que se aproxima, el cañuelense adelantó que tendrá una intensa agenda deportiva: “Tengo varias carreras interclub y quermesses en junio, y también hay algunos objetivos con la Selección, aunque todavía no hay nada confirmado”.

Además, contó cómo es su rutina diaria en tierras belgas: “Por lo general me gusta entrenar por la mañana. Me levanto tipo 7, desayuno y salgo a rodar. En días de mucho frío espero hasta las 11”. También destacó el acompañamiento que recibe: “Estoy instalado en la casa de los padres de un compañero de equipo, muy bien”.

Finalmente, Octavio dejó un mensaje de agradecimiento y una reflexión sobre el reconocimiento al ciclismo local: “Quiero agradecerte a vos por siempre estar pendiente de los resultados. CañuelasYa es el único que le da importancia a esto. Hay muchos chicos que están en mi condición, pero en Cañuelas no siempre se le da importancia. También agradezco a toda mi familia por el apoyo que me dan”.