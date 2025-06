Ciclismo: Un cañuelense por Europa.

Compartir

El joven Octavio Salmón está instalado desde abril pasado en Bélgica realizando la temporada de ciclismo. Tras haberse consagrado campeón de la tradicional Doble Bragado en la categoría Sub 23, el ciclista cañuelense emprendió su periplo hacia Europa. Por este motivo desde Cañuelasya.com nos contactamos con Octavio para que nos describa como es su actualida y nos expresó lo siguiente.

Por: O. Heredia. Oscarhh10

¿Cuando te fuiste y por cuanto tiempo?

Estoy acá desde el 12 de abril y la idea es quedarnos hasta agosto para preparar los Juegos Panamericanos de la Juventud que se van a realizar en Paraguay (del 9 al 23 de agosto de 2025). Por eso quiero competir y prepararme acá para llegar con buen nivel a los Juegos Panamericanos.

¿Que corriste hasta el momento y como fue tu clasificación?

Por el momento corrí algunas kermeses, son carreras clásicas de un día, algunas competencias interclub. Pude lograr un top10 en una carrera y eso me dió pié para ingresar a un equipo acá y poder correr las carreras interclub. En otras carreras fuí sumando experiencia e ir conocienco a los corredores ya que no es fácil porque es todo un ambiente nuevo para mí.

¿Cómo es un día habitual tuyo ahí, a qué hora te levantas?

Me levanto temprano, ya a las 7 de la mañana, hay días que el pelotón de ciclistas salen desde acá Ourdenaarde (Bélgica). Entreno un poco con ellos y los días que tengo trabajos específicos quizas completo un poco más solo, sino quizás suelo salir mas tarde si el entrenamiento es un poco más duro. Regreso a las 14hs o 15hs para almorzar después queda descansar para el otro día volver a entrenar y tener la mejor forma.

¿Cuántas horas entrenas por día?

Eso depende de la fatiga muscular que tenga, hay días que tengo 2 horas/3 horas ó 4 horas arriba de la bici, todo eso combinado con trabajos de «core» que vendría ser tren superior, es una rutina aparte. Todo depende al calendario ya que si tengo alguna carrera trato de entrenar menos para llegar más fresco a la carrera y no tan fatigado.

¿Cómo está tu nivel, comparándolo con el resto del equipo?

Bien. La verdad que el nivel acá en Bélgica es bastante alto. Es muy parecido a cuando corremos en Argentina con la diferencia que la gente acá puede ir rápido todo el día y es como que no se cansan. Allá en Argentina quizas se va a la misma velocidad pero por un tiempo más corto y bueno… sí se siente el cansancio de los corredores. Eso es lo que noto de diferencia y también el nivel de los ciclístas, son muy buenos, tienen buen dominio de la bici… el peor corredor que anda acá es candidato en Argentina.

¿Anécdotas de vivir en Bélgica?

Ayer (martes 27/5) fuí a la ciudad de Brujas con un compañero, pedaleando bajo del agus, nos hicimos casi 180KM con todo lo que eso implica… pinchazos, problemas mécanicos, pero la verdad que se disfruta bastante. Como cosas raras siento que el estilo de vida acá es muy tranquilo, muy poca gente en la calle todo el tiempo y sobre todo el ciclismo, acá se vive mucho este deporte. Acá es una pasión la bici, como allá es el fútbol. Te diría es como la capital del ciclismo.

¿La 2da mitad de año cómo se presenta para vos?

Como te decía apuntando a los Juegos Panamericanos de la Juventud con todo, por eso vamos a hacer una pretemporada fuerte a fines de junio y gran parte de julio en Italia como para estar en mejor forma en esa carrera. Acá se complica quedarse más tiempo por el «visado», por eso nos tenemos que volver a Argentina. Por último Octavio agradeció a sus sponsors, transporte Guarnieri, granja JF, Vanguardia Competición, Giant Argentina, Pavé Sportwear, familiares, amigos del ciclismo y a la familia en especial.