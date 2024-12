Cierre de año: El taller artístico de Teresa Domínguez prepara su muestra.

Compartir

El próximo 21 de diciembre se dará el cierre del año del taller que dirige la cañuelense Teresa Domingo. A partir de las 21hs y el mismo se llevará a cabo en Lara 543.

Por: Oscar Heredia.

En diálogo con cañuelasya.com Teresa Domínguez indicó «el 21 de diciembre va a empezar la muestra, en Lara 543, yo ahí doy un taller a nenes y personas adultas, así que van a exponer mis alumnos y también invité a otros artistas de Cañuelas». Asimismo agregó «el taller surgió a través de que un espacio político, así que le cedieron la casa es adhonoren, no cobro nada para enseñar, hace 2 años que estamos». Con respecto a qué tipo de taller se dicta allí, comentó «es pintura y vienen chicos de 11 años y hasta una señora que tiene 70 años y esta muestra va a ser abierta al público». Al hacer referencia a quienes se sumarán a la muestra, Teresa indicó «invité a artesanos como Dario Arzuaga que hace trenes y autos con latas de cerveza, después está Ricardo Domínguez que hace todo el madera, también invité a Carmen Villarino que hace puntillismo, Claudia Colombo hace pintura en acuarela y quedaron otras personas por confirmar». La misma Teresa expondrá también sus trabajos y con respecto hace cuánto tiempo está relacionada a la pintura, manifestó «hace 13 años que hago pintura y comenzó hace 13 años cuando justo mi nieta cumplía el año, me decidí hacer todo, el centro de mesa, souvenir y fui a una clase y la profe me dijo… Te animas a pintar, y ahí empecé «. A lo que agregó «estudié, hice el profesorado de pintura decorativa y después el profesorado de micmedia». Si bien el taller continuará funcionando en 2025, el taller se tomará descanso en enero y febrero. Funcionando jueves de 17hs a 19hs o bien comunicarse al 2226-601134. Los participantes de la muestra del 21 de diciembre serán los alumnos Josefina Pérez, Karina Nimo, Bautista y Benjamin Gullota, Malena y Joaquina Ruiz. Expondrá Gabriela Etchecopar. Los artistas y artesanos invitados, confirmados hasta el momento son Dario Arsuaga, Mabel Salgueiro, Carmen Villarino, Nancy Lafay, Claudia Colombo, Raquel Petreli, Ricardo Domínguez y Beatriz Musciotto.