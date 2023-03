Comienzo de clases en Cañuelas. Se prevén paro docente.

Compartir

Las clases ya comenzaron en algunas provincias del país como por ejemplo en Entre Ríos, Formosa, Mendoza, San Luis, Salta y la Ciudad de Buenos Aires. En estos distritos comenzó el ciclo lectivo 2023 y si bien hace calor se anuncian tormentas políticas y gremiales. Todo tiene que ver con la puja salarial que mantienen los docentes con los gobiernos provinciales. En CABA hubo gremios que hicieron paro, mientras que en Río Negro también tenía previsto comenzar hoy pero no lo hizo por un paro en reclamo por mejoras salariales.

Por su lado, en Chubut, Santa Cruz y Córdoba también hubo medidas de fuerza y se dictaron clases parcialmente. El resto de las jurisdicciones lo hará esta semana.

En el marco de las negociaciones paritarias, los docentes bonaerenses, en particular, aceptaron hoy el aumento propuesto por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y comenzarán las clases este miércoles. No se puede decir que el acatamiento sea del 100 por ciento porque ya se hacen sentir voces disonantes que no estuvieron de acuerdo con el aumento pactado.

Un gremio docente rechazó la oferta salarial del gobierno porteño y anunció un paro para el 27 de febrero

Anunciaron la medida de fuerza luego de que la administración porteña otorgara un incremento salarial del 60%. La medida de fuerza incluye cese de tareas y una concentración en Parque Patricios.

La Asociación Docente ADEMyS anunció el paro docente para el 27 de febrero, el primer día de clases del ciclo lectivo 2023, tras rechazar la oferta de un incremento salarial del 60%. La medida de fuerza incluye cese de tareas y una concentración en la sede de la Jefatura de Gobierno porteño, en Parque Patricios.