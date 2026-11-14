Con la presencia del gobernador Axel Kicillof, quedó inaugurada la Fiesta Provincial del Dulce de Leche en Cañuelas.

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La intendenta Marisa Fassi y el gobernador bonaerense encabezaron la apertura oficial de Expo Cañuelas 2026 y la XXV Fiesta Provincial del Dulce de Leche. El evento, que reúne a más de 400 expositores, se desarrolla del 13 al 15 de noviembre con una amplia propuesta productiva, gastronómica, cultural y artística.

Con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y la intendenta Marisa Fassi, quedó oficialmente inaugurada este viernes una nueva edición de Expo Cañuelas 2026 y la XXV Fiesta Provincial del Dulce de Leche, uno de los acontecimientos más representativos del calendario productivo, turístico y cultural de la región.

La ceremonia se desarrolló en el Predio Ferial de Cañuelas y contó con la participación del ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez; la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; y el parlamentario del Mercosur, Gustavo Arrieta, además de funcionarios municipales y provinciales, empresarios, productores, representantes de instituciones y vecinos.

La presencia del mandatario provincial acompañó una celebración que, a lo largo de los años, se consolidó como un espacio de encuentro entre la producción, el comercio, la gastronomía y la cultura, con una importante participación de emprendimientos y empresas de distintos puntos de la provincia.

Marisa Fassi destacó el crecimiento de la exposición y el acompañamiento provincial

Durante su discurso, la intendenta Marisa Fassi agradeció especialmente la presencia del gobernador y el respaldo del Gobierno bonaerense para concretar una nueva edición de la exposición.

En ese sentido, destacó el financiamiento otorgado a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que permitió acompañar la organización de un evento de gran convocatoria y relevancia para la economía local.

Uno de los aspectos resaltados por la jefa comunal fue la participación de más de 150 instituciones de Cañuelas en la preventa de entradas, una iniciativa que permitió generar más de 250 millones de pesos destinados a financiar actividades y proyectos comunitarios.

“Esto es la Expo, esto es Cañuelas”, expresó Fassi, al reconocer el compromiso de productores, empresarios, emprendedores, clubes, instituciones educativas y organizaciones sociales que participan de la celebración.

La intendenta también definió a Cañuelas como una “tierra de oportunidades” y destacó el crecimiento de su entramado productivo, con especial referencia al Parque Industrial, que cuenta con más de 70 empresas y genera alrededor de 1.500 puestos de trabajo directos, y al desarrollo del Mercado Agroganadero.

Asimismo, agradeció el acompañamiento provincial en distintas obras de infraestructura, entre ellas las intervenciones sobre la Ruta Provincial 205, el mejoramiento del acceso a la escuela CEPT 33 y futuros trabajos de pavimentación.

Axel Kicillof destacó la importancia de acompañar la producción y el empleo

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof valoró el crecimiento sostenido de Expo Cañuelas y destacó el trabajo realizado por el Municipio para consolidar una celebración que reúne a productores, emprendedores, empresas y familias.

Durante su intervención, remarcó la importancia de las políticas públicas destinadas a acompañar al sector privado y generar condiciones para el desarrollo económico.

“Acá estamos invirtiendo con políticas públicas para que a la actividad privada le vaya mejor. Y este es el resultado”, afirmó el mandatario bonaerense.

Kicillof también se refirió a las dificultades que atraviesan distintos sectores de la economía nacional y destacó las herramientas provinciales de acompañamiento a los pequeños productores, entre ellas las habilitaciones para pequeñas unidades productivas de alimentos artesanales (PUPAA) y el Concurso Provincial del Dulce de Leche.

En ese marco, valoró la posibilidad de que los emprendimientos participen de ferias y exposiciones para ampliar sus oportunidades comerciales y mejorar la calidad de sus productos.

La Fiesta Provincial del Dulce de Leche, protagonista de la celebración

Uno de los principales atractivos del encuentro es la tradicional Fiesta Provincial del Dulce de Leche, que celebra su vigesimoquinta edición y reúne a elaboradores de diferentes localidades bonaerenses.

El ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, destacó durante la ceremonia que esta celebración representa mucho más que el reconocimiento a uno de los productos más característicos de la gastronomía argentina.

“Esta fiesta no solo es la celebración de un producto, es la celebración de la producción y es la celebración del trabajo”, sostuvo.

El funcionario también resaltó la participación récord de cerca de 90 muestras en el Concurso Provincial del Dulce de Leche, una competencia que reconoce la calidad de las elaboraciones y promueve el desarrollo de la actividad.

La ceremonia inaugural comenzó con la interpretación del Himno Nacional Argentino, a cargo del excombatiente de Malvinas Fabio Santana, y contó con la bendición del cura párroco Federico Sosa.

También se entregaron reconocimientos a los centros tradicionalistas por su contribución a la preservación de las costumbres y la identidad cultural de la región.

Posteriormente, las autoridades recorrieron el predio ferial y visitaron la carpa del Dulce de Leche, donde dialogaron con productores y productoras y degustaron diferentes variedades del tradicional producto.

Más de 400 expositores y tres jornadas de espectáculos

Expo Cañuelas 2026 y la XXV Fiesta Provincial del Dulce de Leche se desarrollan del viernes 13 al domingo 15 de noviembre en el Predio Ferial ubicado sobre la Ruta Nacional 205, kilómetro 65,100.

La exposición reúne a más de 400 expositores y ofrece una amplia variedad de propuestas comerciales, industriales, gastronómicas, artesanales y culturales, además de actividades destinadas a toda la familia.

La programación artística se distribuye en dos escenarios y contempla la participación de músicos nacionales y locales, agrupaciones folklóricas, ballets y distintas expresiones culturales.

En el escenario principal están previstas las actuaciones de Los Palmeras, el viernes 13; Destino San Javier, el sábado 14; y La Konga, el domingo 15.

Los espectáculos del escenario principal comenzarán cada jornada a las 18 horas, mientras que el escenario alternativo ofrecerá actividades desde las 17 horas del viernes y a partir de las 13 horas durante el sábado y el domingo.

Con una convocatoria que reúne a productores, emprendedores, instituciones y visitantes de toda la región, Cañuelas vuelve a convertirse en escenario de una de las celebraciones más importantes de la identidad productiva bonaerense.

La inauguración, encabezada por Marisa Fassi y Axel Kicillof, dio inicio a tres jornadas que combinan producción, gastronomía, turismo y espectáculos, reafirmando el lugar que ocupa la Fiesta Provincial del Dulce de Leche en el calendario de eventos de la provincia de Buenos Aires.