Con todo!!!: Círculo Boquense prepara sus festejos.

Por: Oscar Heredia.

El Círculo Boquense de Cañuelas prepara la celebración de sus 30 años. Resurgió como Peña allá por 1995, cuando Don Antonio Alegre era el presidente de Boca Juniors, tuvo en un momento el nombre de Peña Juan Simón llegando a la actualidad a ser Circulo Boquense. En diálogo con cañuelasya.com, Adrian Aquilano presidente del Círculo nos comentó.

¿Cuando surgió la Peña?

La Peña surge allá en los ’80 en el galpón de repuesto de Bonavista, que ahora vende autos. Un par de años estuvo ahí, después se cortó vuelve a resurgir en el ’95, si bien no era peña todavía… Vino Don Alegre (pte. de Boca en ese momento) que lo trajo Luis Ángel Gil quien era dirigente en Boca. Hicimos una cena (en el Club San Martín) en ese momento Maradona estaba jugando en Boca, fue un 28 de noviembre oficialmente. Además de Alegre, vino Juan Simón y creo que Mac Allister, de aquel entonces estamos varios, «kike» Alcoba, Claudio Ponce, Martín Miranda, Hugo Diez, yo.

¿Dónde fue ese evento?

Fue en una cena en el Club San Martín, que no éramos peña, después de que vio Alegre … Que vió la gente que se juntó, que nos quedó chico, nos dieron la peña oficial. Surgió como Peña, pero Peña, Círculo o filial es lo mismo. Fue una cosa muy emotiva, muy buenae es y que significa tener una peña Boquense en Cañuelas.

¿Para un Boquense qué significa en CABJ?

Todo, va de la mano con la familia. Inclusive a veces dejamos la familia por Boca. Para mí Boca es todo, cómo lo hablamos con amigos nosotros nos acostamos con algo puesto de Boca y nos levantamos así todos los días de nuestra vida. Lo llevamos en la sangre, es un estilo de vida. Todo gira en torno a Boca. Hoy me todo ser presidente del Círculo y el que va a la cancha lo siente y lo vive como nosotros. Hoy nos toca a nosotros cumplir 30 años… Boca es Vida, Pasión.

¿Qué proyectos hay en este 2025?

Tenemos muchos, con el correr del tiempo lo van a ir viendo. Queremos que la gente se arrime, tratar de llevar a la gente a la cancha porque está muy difícil entrar, sino sos socio no entras. Queremos hacer otra vez socios de Peña y sortear una platea que nos dan partido a partido, para el que no pueda ir. Llevarlo a disfrutar en la cancha.

Cabe mencionar que al momento de realizar esta entrevista, varios integrantes del círculo están abocados a llevar ayuda para los damnificados del desastre natural en Bahía Blanca, siendo el Club Boca Juniors una institución más que pone lo mejor de sí para poder colaborar con nuestros compatriotas.