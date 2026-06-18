Con una gran participación de la comunidad, Santa Rosa conmemoró su 80° aniversario.

La intendenta Marisa Fassi encabezó el acto por el 80° aniversario de la localidad de Santa Rosa, que se desarrolló en la Plaza René Favaloro con la participación de vecinos, instituciones educativas, entidades intermedias y representantes de la comunidad.

La jefa comunal estuvo acompañada por el presidente del Consejo Escolar, Guido Peralta; la inspectora jefa distrital, Silvia Dickie; el secretario de Gobierno, Mauricio Petre; el secretario de Discapacidad y Relaciones Institucionales, Alex Goldman; concejales, funcionarios municipales, alumnos y alumnas de las escuelas de Santa Rosa y San Esteban e instituciones intermedias.

La ceremonia comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino, interpretado por Fabiola, alumna del Instituto Cultural Cañuelas. Posteriormente se realizó la entrega de aportes económicos a instituciones educativas, deportivas y sociales de la localidad y zonas cercanas, entre ellas la Escuela Primaria N° 21, la Escuela Primaria N° 16, la Escuela Secundaria N° 5, el Centro de Jubilados 11 de Octubre, el Ballet Santa Rosa, el Club Santa Rosa, el Hogar Amigos Siempre Amigos, el Club La Amistad, la Escuela Primaria N° 33, la Escuela de Adultos N° 705, el Jardín de Infantes N° 908, la Asociación de Taekwondo Santa Rosa, la Agrupación Gaucha Santa Rosa y los Bomberos Voluntarios.

Durante el acto hubo presentaciones artísticas y culturales a cargo de estudiantes del Jardín N° 908, la Escuela Primaria N° 16, la Escuela Secundaria N° 5 y el Ballet Santa Rosa.

Al tomar la palabra, Marisa Fassi repasó la historia de la localidad y destacó el compromiso de los vecinos y el papel de las instituciones en la construcción de la comunidad.

“Esta historia y este crecimiento maravilloso de Santa Rosa es gracias a los vecinos y vecinas que eligieron esta tierra para vivir, para formar su hogar, su futuro”, expresó.

La intendenta remarcó además el rol que cumplen las organizaciones locales. “Cuando hablamos de comunidad, de arraigo, tenemos que hablar de instituciones que, como siempre digo, son el corazón del pueblo, son quienes cumplen un rol social fundamental”.

La intendenta se refirió al contexto actual y al rol del Estado en el acompañamiento de los sectores más vulnerables. “Estamos frente a una situación muy difícil que golpea a nuestros trabajadores, a nuestras personas con discapacidad, a los abuelos. El gobierno debe estar dando respuestas y acompañando a las instituciones”, sostuvo.

En ese marco anunció nuevas medidas destinadas a acompañar a las instituciones que trabajan con personas con discapacidad. “La semana próxima vamos a realizar un encuentro con Alex y todas las instituciones que contienen la discapacidad, y vamos a estar anunciando también la construcción de 30 rampas en la ciudad de Cañuelas y, por supuesto, acompañando cada una de las instituciones de discapacidad”.

También confirmó una importante inversión para avanzar con una obra del corredor de la Ruta 3. “Hoy, desde la Municipalidad, vamos a estar haciendo un aporte muy importante para la construcción del destacamento de bomberos de Ruta 3, que tanto nos han pedido los vecinos”, destacó Marisa.

Por su parte, el secretario de Discapacidad y Relaciones Institucionales, Alex Goldman, destacó la decisión del Municipio de fortalecer las políticas públicas destinadas al sector.

“Se ha decidido tomar la decisión de jerarquizar el área, de que una dirección pase a ser una Secretaría Municipal de Discapacidad”, expresó. Asimismo, destacó el trabajo conjunto con las instituciones de la comunidad. “Para nosotros abrazar a los vecinos de Cañuelas, abrazar a las instituciones es muy importante”.

“Queremos agradecer a Santa Rosa por este 80 aniversario y estamos cerquita y a disposición de los vecinos y las instituciones para cualquier cosa que necesiten”, agregó.

A su turno, la inspectora jefa distrital Silvia Dickie felicitó a la comunidad educativa y destacó el sentido de pertenencia de la localidad.

“Las palabras de los alumnos de la Primaria 16 marcan la identidad de este barrio, la identidad de Santa Rosa”, señaló.

Además, felicitó a las familias y a los estudiantes que participaron de la ceremonia. “Felicitaciones a las familias que siempre están presentes y siempre nos están acompañando”.

Finalmente, agradeció el acompañamiento permanente del Municipio a las instituciones educativas y civiles del distrito. “Gracias por todo lo que hacés por cada una de las instituciones, tanto educativas como civiles”, manifestó.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la participación de los alumnos Noah Canciani Orona e Ignacio Arce, de la Escuela Primaria N° 16, quienes compartieron una reseña histórica sobre los orígenes de la localidad y el crecimiento de la comunidad.

“Ochenta años representan mucho más que una cifra, son ocho décadas de trabajo, esfuerzo y sacrificio de generaciones de vecinos que construyeron sus lugares, formaron sus familias y contribuyeron día tras día al crecimiento de este lugar que hoy sentimos como propio”, expresaron.

Los estudiantes destacaron además que “cada calle, cada institución, cada espacio de encuentro guarda historias de quienes llegaron con esperanza y apostaron por un futuro mejor” y convocaron a continuar fortaleciendo los valores de solidaridad, respeto, trabajo y sentido de pertenencia que caracterizan a Santa Rosa.

El acto concluyó con el tradicional canto del feliz cumpleaños, el corte de la torta aniversario y un encuentro comunitario que reunió a vecinos, instituciones y autoridades para celebrar las ocho décadas de historia de Santa Rosa.