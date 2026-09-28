Convocan a participar del Concurso de Fotografía 2026 “Un pueblo, mil historias”.

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La iniciativa del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires invita a profesionales y aficionados a retratar la identidad, la cultura y la vida cotidiana de las localidades bonaerenses. Hay premios de hasta 2 millones de pesos y se podrán presentar trabajos hasta el 23 de octubre.

El Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires lanzó el Concurso de Fotografía 2026 “Un pueblo, mil historias”, una iniciativa que busca poner en valor, a través de imágenes, la identidad, la cultura, los paisajes y la vida cotidiana de los pueblos y ciudades bonaerenses.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años con domicilio en la provincia de Buenos Aires y contará con dos categorías: profesional y amateur.

La propuesta invita a retratar aquellas vivencias, costumbres, espacios, personajes y rincones que forman parte de la identidad de cada comunidad. El objetivo es que cada fotografía pueda contar una historia y reflejar aquellos elementos cotidianos que construyen la memoria colectiva y el sentido de pertenencia de los bonaerenses.

Cómo participar

Cada concursante podrá presentar hasta tres fotografías originales, que no hayan sido publicadas previamente.

Las imágenes deberán estar acompañadas por una reseña o memoria descriptiva de hasta 1.000 caracteres, en la que el autor explique por qué la fotografía elegida resulta significativa y cuál es la historia que busca transmitir.

Los trabajos deberán presentarse en formato JPG, con una resolución mínima de 150 ppi y un tamaño no inferior a 1920 x 1080 píxeles. Cada archivo podrá tener un peso máximo de 5 MB.

La fecha límite para participar será el 23 de octubre de 2026.

Premios de hasta $2 millones

El concurso contempla premios para ambas categorías. En la categoría profesional, el ganador recibirá 2 millones de pesos, mientras que el segundo premio será de 1,1 millones de pesos.

Para la categoría amateur se estableció un primer premio de 650 mil pesos y un segundo reconocimiento de 400 mil pesos. Además, el jurado podrá otorgar menciones especiales a aquellos trabajos que considere destacados.