Corpus Christi reunió a la comunidad católica en una jornada de fe y reflexión en Cañuelas.

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La intendenta Marisa Fassi participó este sábado de la celebración de Corpus Christi organizada por la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, que reunió a fieles de distintos puntos de la diócesis en una jornada de profunda reflexión y encuentro comunitario.

La jefa comunal estuvo acompañada por el vicepresidente del Parlasur, Gustavo Arrieta. La ceremonia se desarrolló en el atrio y sobre la calle Del Carmen, con la Santa Misa presidida por el obispo diocesano, Monseñor Jorge Torres Carbonell, junto al párroco local, Federico Sosa, y sacerdotes provenientes de distintas parroquias de toda la diócesis. Posteriormente, los participantes realizaron una procesión con el Santísimo Sacramento por las inmediaciones del templo parroquial.

Acompañaron la actividad autoridades locales, funcionarios municipales, representantes de instituciones y una importante cantidad de vecinos y vecinas que se sumaron a esta tradicional manifestación pública de fe.

Durante su homilía, Monseñor Torres Carbonell invitó a los presentes a seguir el ejemplo de Jesús a través de la cercanía, la escucha y el acompañamiento a quienes atraviesan dificultades. En ese sentido, remarcó la necesidad de construir comunidades que sepan comprender, acompañar y tender una mano a quienes más lo necesitan.

Asimismo, llamó a vivir la Eucaristía como un verdadero signo de unidad. “Estamos llamados a recibir a la familia como viene”, expresó el obispo, al reflexionar sobre la realidad de muchas familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad y sobre la importancia de una comunidad que acompañe sin prejuicios.

La celebración concluyó con una oración compartida por la comunidad, renovando el mensaje de solidaridad, misericordia y compromiso con el prójimo.