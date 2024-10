Crean la tricicleta solar bautizada «panchoneta».

Compartir

Alumnos del curso de Energías Renovables del Centro de Formación Laboral Nª 401 crearon la primera bicicleta solar de Cañuelas. La cursada comenzó allá por marzo en la subsede de la Escuela Secundaria Nª2 «Leonardo Rosales» bajo la dirección del docente Mario Castelló, teniendo como fecha de egreso en diciembre. El rodado fue armadocon elementos donados y otros conseguidos a precio de costo. Por este motico cañuelasya.com tomó contacto con Castelló, quien nos comentaba lo siguiente.

Por: Oscar Heredia.

¿Cómo surgió La Panchoneta? Los alumnos del curso de Energías Renovables hicieron un proyecto que se trata de una tricicleta que es autosustentable, se maneja exclusivamente con electricidad que viene de la energía del sol. El material fue casi todo reciclado, lo más importante fue cedido por comerciantes que han tenido la amabilidad, donandolos materiales, como Daylu energia, Marcela Castiglione donó los metales y motores electricos, Energía Solar Bs As nos vendió al costo las baterias y principalmente Panchito Rodríguez nos cedió una tricicleta en excelente condiciones para que nosotros pudieramos hacer todo.

¿Así que se hicieron de ingenio en todo sentido? Si,si porque además la idea era de tratar de utilizar la mayor cantidad de elementos reciclados. Panchito también nos cedió muchos elementos de bicicletas que tenía en depósito, practicamente sin utilizarse y bueno eso ayudó a que lo pudieramos llevar adelante. Como así también los alumnos que hasta recorrían y se paraban en los volquetes a buscar algo útil, de hecho sacamos muchísimo de esos volquetes para poder hacer los trabajos prácticos.

¿Qué características tiene la tricicleta y el tiempo de trabajo que les llevó? Practicamente fue un proyecto que llevó seis meses, ya desde el principio de año de que hablámos de hacer algo así y lo pudimos concretar. El objetivo era la fecha de la Expo Cañuelas (8, 9 y 10 de noviembre) de hecho esperamos que se pueda presentar en algún riconcito que esté la tricicleta. La idea es también comenzar, no se si vamos a llegar, la bicicleteada a Luján (17 de noviembre). Tiene una autonomía de 4 ó 5 horas, pero también depende de las condiciones.

¿Si se usa bajo el sol se va recargando? Se va recargando, tiene la batería, los motores electricos. Pero principalmente da la oportunidad a que se pueda recargar a medida que funciona. Esperemos que el día de la bicicleteada haya sol.

¿Qué otro proyecto hay en carpeta? Energía renovable enmarca todo lo que es energía solar, eólico, hídrico, todo lo de fuente natural, entonces vamos a aprovechar – si bien no estamos en una zona ventosa – pero la idea es aprender conceptos con estos trabajos practicos y tenemos zonas ventosas cerca, como Bahía Blanca que tiene muchos generadores eólicos. Lo nuestro es mas humilde, mas sencillo, como para una unidad familiar y tenemos el proyecto de un generador eólico con el 100×100 con material recuperado.

¿Qué me podes comentar del curso? Es un curso totalmente innovador, es un curso gratuito, es una escuela del estado, depende del Ministerio de Educación de la Pcia de Bs As, quiere decir que brinda el certificado oficial y de validez en todo lugar laboral donde se presente. Y les sirve a los alumnos para capacitarse en montón de conceptos que los van a aplicar en algún momento, la energía renovable es algo que Ya Está y se va a imponer, porque lamentablemente los costos energéticos se multiplicaron por diez. Antes un equipo de energía solar se recuperaba recién a los 10 años hoy se amortiza a los 2 años mas o menos. Entonces es algo muy beneficioso. Se están otorgando créditos verdes de parte de los bancos, por el valor de lo que hoy se está pagando una factura de luz se puede pagar el valor de la cuota del crédito por adquirir un equipo de energía solar. O sea que por dos años y medio van a pagar ese crétido y luego les va a quedar la energía gratuita. Por último los invito a que esperen la apertura de los cursos nuevos para 2025, normalmente comienza en diciembre, se hace via web, que seguramente el director del CFL Manuel Negrín lo estará comunicando porque le interesa mucho estos cursos. Son mas de 20 cursos de educación pública y gratuita. Los alumnos son: Alumnos: Gabriel Argañaraz, Bladimir Carabajal, Dario Castillo, Amanda Fisciletti, Rafael González, Santiago González, Mauricio Guillermero, Adrian Ibarra, Martin Maguicha, Matías Mario, Orlando Mario, Juan Mariosa, Verónica Sagrado, Fernando Sanabria, Miguel Tellechea, Juan Vicente. Instructor Mario Castelló. Director Manuel Negrín.