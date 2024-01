Cuerda India: un misterio en el aire.

Compartir

Cultura y Sociales / Entrevista a Luis Lezcano

El instituto Cultural Cañuelas lanza un nuevo Seminario Circense de Cuerda India, disciplina acrobática que permite formar figuras de las más variadas en el aire. El artista y docente Luis Lezcano presenta esta serie de clases gratuitas en la sede de Del Carmen 664 los días 24 y 25 de enero y 7, 8, 21 y 22 de febrero.

Por Martín Aleandro

A principios del siglo XX comenzaron a aparecer algunos videos donde se mostraba el Truco de la Cuerda India. Dicho acto de magia consistía en que un Faquir le mostraba al público una soga completamente flácida, acto seguido la encantaba y la cuerda parecía elevarse saliendo de un canasto de mimbre. El encantador daba un concierto con un flautín a modo de hechizo y la cuerda terminaba de quedar recta de forma vertical. En el paso siguiente un niño se trepaba y hacía acrobacia en lo alto, al terminar, la soga caía completamente desarticulada. Aquí es donde los antiguos relatos comienzan a variar: en algunos el nene desaparece, en otros caen partes de su cuerpo y el mago con sus poderes lo vuelve a la vida y lo hace salir entero de otro cesto… y así sucesivamente. El misterio era fuertemente aplaudido y el Faquir saludaba haciendo reverencias a los presentes.

Estudiosos occidentales de la magia quedaron perplejos frente a este espectáculo que solo se brindaba en ciertas zonas de la India. Con el tiempo descubrieron el truco que consistía en montar el espectáculo en un lugar previamente trabajado, se realizaba un pozo debajo de la canasta donde se escondía un ayudante, quien elevaba una vara rígida por dentro de la soga, cuando sacaba la vara la soga caía inerte al piso al mismo tiempo que el público se levantaba de las buracas para aplaudir. Sherlock Holmes solía decir: “Una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad”.

Con el tiempo y develado el misterio esta técnica de acrobacia fue llevada al circo donde aún convive junto a otras destrezas aéreas como la Tela, los Anillos, Trapecios y demás artes circenses. Cañuelas Ya tuvo el agrado de charlar con Luis Lezcano quien nos informó acerca de tan interesante Seminario:

Contanos cómo comienza tu experiencia con la actividad artística-deportiva.

Mis comienzos en esta actividad fueron en los centros culturales de Buenos Aires, también había muchas contrataciones para actuar por el Gobierno de la Ciudad. La acrobacia fue lo primero, y me cautivo tanto que comencé a estudiar en varias escuelas de circo con nuevas actividades. En Brasil tuve la oportunidad de aprender novedosas y más profesionales técnicas.

Con el tiempo la docencia fue un paso importante porque me permitía, por un lado seguir profundizando en cada técnica, y por el otro transmitir esta especialidad circense tan particular que es la Tela. El Centro Cultural La paternal y el Rojas fueron mis lugares de mayor ejercicio docente. Teatros, espectáculos callejeros, televisión y cine fueron pasos que también me han marcado para siempre.

Cuando me instalé a vivir en Cañuelas inmediatamente me conecta Esteban Sarlenga, en aquel momento Sub Secretario de Cultura, para que realice un Taller de Acrobacia sobre Tela en el insipiente ICC, allá por el año 2014. De ahí en más el cupo de estudiantes fue creciendo y hoy en día tengo la oportunidad de brindar este Taller de Cuerda India.

El circo es un espacio de juego, arte y creación, pero a su vez también está altamente relacionado con el deporte. ¿En tu Taller de Tela se contempla este aspecto físico para despeñar la actividad?

Está totalmente relacionado con el físico, ya que se trabajan todos los músculos del cuerpo: piernas, abdominales, brazos y demás. Es un deporte bastante completo. En este deporte siempre hay una meta más por cumplir, cuando terminas un ejercicio comienza otro y así, se van encadenando por secuencia. Se van encadenando tres o cuatro trucos sin bajar de la cuerda. Esto hace que tu cabeza esté enteramente a disposición del ejercicio. En ese sentido, cuerpo y mente se comprometen para lograr el equilibrio perfecto. Es una actividad tanto artística como deportiva muy completa.

Cuerda India es una actividad con particularidades espaciales. ¿Cómo es este nuevo Seminario en el Instituto Cultural?

Es una actividad circense que depende que el estudiante tenga experiencia en Tela mínimamente. Es un paso más allá, visto desde cierto punto, de la acrobacia en Tela. Las figuras que se pueden formar sobre la Cuerda India son distintas y requieren de mucha práctica y habilidad para lograr sostenerse e ir cambiando de posición en el aire. Es una disciplina de circo que no se da mucho en ningún lado, por tal motivo está siendo un éxito increíble en Cañuelas.

¿Hay alguna edad especial para comenzar este tipo de actividades?

No hay una edad especial para comenzar. He tenido estudiantes mayores que acudían no para subir hasta la punta de la Tela, sino por los ejercicios previos que demanda la actividad. Obviamente que los menores, o chicos de 15 en adelante tienen un peso y un físico ideal para esta actividad. Pero siempre es bueno hacer deporte y más cuando se relaciona con el arte. Los espero a todos y todas en el ICC en enero y febrero.