Cultura, gestión y proyección nacional: Daniel Guzzetti fue distinguido en el 204° aniversario de Cañuelas y anticipó la temporada 2026 del Teatro Cañuelas.

Compartir

El productor fue homenajeado por su aporte a la cultura local y confirmó la llegada de grandes figuras nacionales. La cartelera 2026 ya se encuentra en marcha y promete una temporada histórica.

En el marco de los festejos oficiales por el 204° aniversario de Cañuelas, el reconocido productor y gestor cultural Daniel Guzzetti recibió una distinción especial por su aporte sostenido al desarrollo cultural del distrito y su rol clave en el posicionamiento del Teatro Cañuelas dentro del circuito nacional de espectáculos.

El reconocimiento fue entregado por el Gobierno Municipal encabezado por la intendenta Marisa Fassi, durante el acto institucional realizado en la Plaza 22 de Enero. La distinción subraya una gestión que, con visión y constancia, logró que la sala local se convierta en una escala obligada de las grandes giras nacionales, compitiendo hoy con plazas culturales de primer nivel en el país.

Un teatro que juega en las grandes ligas

La labor de Guzzetti al frente del teatro no solo consolidó una programación sostenida, sino que elevó el perfil artístico de la ciudad. Bajo su gestión, Cañuelas dejó de ser solo un punto geográfico estratégico para convertirse en un verdadero polo cultural regional, capaz de convocar espectáculos de alta producción técnica y artística.

“Nuestra meta es que el vecino de Cañuelas y de toda la región pueda acceder a shows de primer nivel sin tener que trasladarse a la Capital”, expresó Guzzetti tras recibir el galardón, reforzando una premisa que atraviesa su trabajo desde hace años.

Lo que viene: figuras nacionales y alta expectativa

Lejos de quedarse en el reconocimiento, el productor aprovechó la ocasión para anticipar algunos de los platos fuertes de la temporada 2026. Entre los anuncios más destacados figuran el “25 Tour” de Axel y el esperado regreso a los escenarios locales de Palito Ortega, dos nombres que generan gran expectativa y que confirman el nivel de la programación.

La respuesta del público ya se hace sentir: las entradas se encuentran a la venta de manera online con una demanda sostenida para los primeros meses del año, mientras que se confirmó que las boleterías físicas reabrirán el 18 de febrero.

Temporada 2026, oficialmente en marcha

Tras la ceremonia, Guzzetti reafirmó su compromiso con el crecimiento cultural del distrito y formalizó el inicio de la Temporada 2026 del Teatro Cañuelas.

“Este reconocimiento es un impulso para seguir trayendo a los mejores artistas a nuestra ciudad”, sostuvo el productor, dejando en claro que la apuesta no solo es artística, sino también social y comunitaria: democratizar el acceso a espectáculos de calidad y consolidar a Cañuelas como una plaza cultural de referencia.

El homenaje, más que un cierre simbólico, funcionó como punto de partida de una nueva etapa que proyecta a Cañuelas, una vez más, al escenario grande del país.