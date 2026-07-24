Daniel Stoppelman desembarca en Cañuelas con su espectáculo de humor.

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Este sábado 25 de julio a las 21 hs, el reconocido humorista presentará una propuesta para toda la familia en Juana de Arco. En tiempos de aspereza socioeconómica, el escenario se erige como un espacio donde la comedia permite sublimar y sobrellevar la agobiante inclemencia política.

Por Martín Aleandro

La voz infaltable de las mañanas radiales junto a Víctor Hugo Morales en AM 750 vuelve a habitar los escenarios bonaerenses con una certeza irreducible: frente a la avasallante cotidianeidad y un escenario social signado por tensiones agudas, la risa opera como un mecanismo soberano de catarsis colectiva. Daniel Stoppelman recala este sábado 25 de julio en el espacio cultural Juana de Arco —ubicado en la esquina de Alem y Mitre, en Cañuelas— para desplegar un espectáculo humorístico diseñado para toda la familia. Con la agudeza crítica que lo caracteriza, el comediante profundiza la saga reflexiva trazada en sus unipersonales previos, articulando la observación social con el absurdo cotidiano en una trama donde la agobiante dinámica política y los devenires socioeconómicos no precisan ser nombrados de manera panfletaria para hacerse manifiestos en la carcajada del público.

“El humor es, por definición ontológica, una vía de purificación; la risa emerge en el instante preciso en que el espectador reconoce en el escenario los abismos de su propia cotidianeidad, desde las tensiones de la convivencia y el laberinto tecnológico hasta los inevitables achaques de la edad”, sostiene Stoppelman al abordar el andamiaje de sus monólogos. Lejos de reducir su arte a una mera observación liviana o a la agresividad destructiva, el comediante esquiva la crueldad sistemática para apelar a la agudeza filosófica de la comedia: situar los elementos de la realidad allí donde distorsionan el sentido común instituido. En su visión, el desafío medular consiste en construir comicidad en medio del desconcierto generalizado sin abrumar al receptor con una prédica explícita, permitiendo que la actualidad irrumpa de soslayo mientras se abordan las encrucijadas universales de la condición humana.

Esta cita teatral en Cañuelas se plantea, así, como un refugio necesario donde la risa contagiosa y la energía compartida actúan como un reparo indispensable frente a la inclemencia política y espiritual del presente. En palabras del propio artista, la interacción con la sala resulta determinante porque la carcajada posee un carácter colectivo e intencional capaz de fisurar la opresión del contexto; el espectáculo no busca evadir el dolor social mediante el cinismo, sino transmutarlo a través de la inteligencia del chiste y la complicidad del espectador. La convocatoria en Juana de Arco invita, en definitiva, a reencontrarse con esa reserva moral y poética que representa el humor familiar, ofreciendo una velada donde la risa compartida se convierte en la herramienta más eficaz para soportar la desmesura de los tiempos.