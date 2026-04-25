De Cañuelas a la gloria continental: “Pipi” Barreiro, campeón de América con Boca.

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El basquetbolista cañuelense Agustín Barreiro se consagró campeón de la Basketball Champions League Americas con Boca Juniors, tras vencer a Franca de Brasil. Un logro histórico que lo posiciona entre los grandes referentes deportivos de la ciudad.

De Cañuelas a la cima del continente

Por: @oscarhh10

El cañuelense Agustín “Pipi” Barreiro escribió una página dorada en la historia del deporte local al consagrarse campeón de América con el plantel superior de básquet de Boca Juniors. El Xeneize se impuso por 86 a 72 ante Franca en la final disputada el pasado sábado en el estadio Estadio Obras Sanitarias, logrando así el título de la Basketball Champions League Americas 2025/2026.

El logro representa uno de los hitos más importantes para el deporte de Cañuelas, en una línea que tiene como antecedente los títulos internacionales obtenidos por Adolfo Cambiaso en el polo.

Barreiro, formado en el semillero del básquet del Club Cañuelas, dio sus primeros pasos en la ciudad antes de emigrar joven a Europa, con España como destino inicial. Luego regresó al país para consolidarse en la Liga Nacional, donde pasó —entre otros equipos— por Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia. Desde hace algunos meses integra el plantel de Boca Juniors, actual bicampeón de la Liga Nacional.

Palabra de campeón

En diálogo con CañuelasYa, Barreiro expresó la dimensión personal del logro:

“Este título tiene mucho significado. No me puedo quedar con uno porque te mentiría. Se me vienen a la mente el trabajo duro, el haberme ido de casa muy temprano, las lesiones, el estar siempre lejos y también haber perdido finales. Pero si tengo que elegir algo, es el esfuerzo que le puse”.

Sobre la consagración internacional, destacó:

“Es un torneo para el cual los mejores equipos de América se preparan para ganarlo. Poder haber salido campeón y ser el mejor equipo del continente es un título que te da prestigio y sí, es el más importante que tengo”.

Consultado sobre una posible vuelta a la Selección Argentina —donde ya tuvo participación en 2021—, fue claro:

“No sé si este logro me acerca nuevamente. La Selección fue algo muy lindo, pero hoy no es mi prioridad. Si me necesita, voy a estar. Mientras tanto, tengo otros objetivos como ir por el tricampeonato con Boca”.

Un mensaje para Cañuelas

Por último, el campeón dejó un mensaje para los más chicos de la ciudad:

“Quiero decirles a todos los chicos de Cañuelas que yo arranqué como ellos, que también me formé acá. Que los sueños están para cumplirse y que nadie les diga que no se puede. Con sacrificio y esfuerzo, muchas cosas se pueden lograr”.

Con este título, Barreiro no solo alcanza la cima del básquet continental, sino que también se convierte en un nuevo orgullo para Cañuelas, reafirmando que el talento local puede trascender fronteras.