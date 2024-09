De Cañuelas a La Rural de Palermo con el sueño de conservar la corona.

Compartir

Con mucho amor y una pasión inigualable por la tradición representa a nuestro pueblo en grandes festivales. La Feria Rural de Palermo destacó y premió la participación del cañuelense Carlos Urbisaia en la categoría Pasadores cortos de Mataderos.

Por Martín Aleandro

Carlos Urbisaia, la figura más relevante del tradicionalismo local, conservó el primer premio en la Competencia de Recados que tuvo lugar de julio del 2023 en el predio de La Rural en Palermo. También le otorgaron el premio especial “Ramón Santamarina” al mejor recado y al paisano mejor ataviado y de mejor estampa. La Sociedad Rural Argentina otorgó cuatro premios a Cañuelas. El año anterior había sido campeón por primera vez, después de doce meses de preparación y trabajo se volvió a presentar y a defender la corona. En una charla mano a mano con Cañuelas Ya nos cuenta un poco de su historia y los preparativos para este tipo de competencias.

El premio que obtuviste es un logro que está muy relacionado a la historia familiar. Nos podrías contar cómo la familia signó de algún modo este oficio.

El apellido aparece en 1875 en Cañuelas con mi bisabuelo, de oficio colchonero. Tuvo cinco hijos. Mi abuelo es Alfredo Urbisaia, nacido en 1905. En 1936 nace mi padre, Alfredo Héctor Urbisaia, y en 1969 nazco yo. Siempre ligado al campo, y, más que nada ligado al tambo hasta el año 2000. Hoy día tengo máquinas viales, pero siempre igual seguimos ligados al campo. Eso en lo referente a mi vida personal. Esto de las pilchas también viene de historia. Las que yo uso en la competencia son pilchas de mi abuelo, que fueron compradas ya usadas, digamos, no fueron hechas en ese momento. O sea, son pilchas más o menos del 1900. Otro juego de pilchas se lo regala mi abuelo a mi padre a los 18 años. Y viene así de generación en generación. A los 25 años me nombraron capataz de desfile de las fiestas de Cañuelas. Y bueno, hasta el día de hoy, como bien dije, con 53 años, sigo por la misma senda.

¿Cómo es la preparación para la competencia?

El amor y la entrega es fundamental a la hora de exponer. Todo detalle del recado se cuida con lujo y dedicación, cada herraje se pule, se lustran los cueros y así también con el caballo. La dedicación es absoluta. Lo lindo, el detalle de esto, es que históricamente en Cañuelas, nunca nadie pudo llegar a la Competencia de Recados. El año pasado gracias a dios obtuve el primer premio. Y este año lo defendí, la corona quedó en nuestro pueblo y para mí eso es un honor increíble.

No todos los años son iguales, esto es muy difícil, depende de un montón, un montón de cosas y mucho trabajo previo. Seis meses atrás empecé con el caballo, que también participa porque él tiene que estar tranquilo y hacer lo que le digo. El jurado es muy estricto en este sentido, tanto las pilchas, el recado y montura como el comportamiento del animal es juzgado. Meses cuidando al caballo para que llegue en perfecto estado. Si uno no tiene una familia atrás que lo apoya es imposible. Estoy muy agradecido por la familia que tengo, solo esto no se puede hacer. Ellos también son campeones.