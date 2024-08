Delicada realidad del Hogar Santa María del Rosario.

Compartir

La cricis económica no perdona.

En setiembre próximo la institución cumplirá 37 años de existencia, hablamos del Hogar Santa María del Rosario de nuestra ciudad. El mismo se encuentra ubicado en la esquina de 9 de Julio y Larrea, alberga a 14 chicos (llegaron a ser 17) que viven allí en forma permanente. Actualmente la misma se encuentra atravesando una difícil situación económica y edilicia a la vez. En una tarde lluviosa y fría visitamos la entidad y su administradora Sonia Castro se prestó a dialogar con Cañuelasya.com y nos manifestó lo siguiente.

Por: Oscar Heredia

¿Cual es la actualidad del Hogar?

Nos venimos abajo…porque no alcanza el dinero. Por eso son las tortas fritas que hacemos, pan casero, feria americana y el pedirle a la gente. Y cuesta pedirle a la gente, porque si nosotros estamos mal… El resto de la gente también está mal. La comunidad colaboraba muchísimo y ahora no puede, uno lo entiende. El Hogar en sí, el edificio se está viniendo abajo. No podemos reparar nada, nada.

¿Qué se viene abajo?

El techo por ejemplo, los baños. En este crudo invierno los chicos no tuvieron calefacción, a la noche les decía «chicos en vez de usar un pijama común, usen un jogging», con tres frazadas para dormir.

¿Nunca había pasado esto?

Nunca. Nunca de verdad.

¿Que obras se necesitan?

El techo y después arreglo en general. Se han partido paredes… Cantidad de cosas. Hace como 10 años que no se pinta el Hogar.

¿Para fechas Patrias en el Hogar se hacia el locro, este año no fue así?

No dieron para el locro. El año para hacer el locro me regalaron absolutamente todo y yo para hacerlo tengo que hacerlo bien. Y este año a quien ibas a pedir, a qué carnicería… Si están comprando las cosas por trozos. Me lo pedían de todos lados el locro… Y si está todo caro era imposible.

¿El taller de panadería como viene funcionando?

Dos veces a la semana hacemos torta fritas que vendemos en la esquina. Últimamente vienen los panaderos y nos regalan pan y facturas, con la malaria que hay vienen los dias lunes. Nos dan todo lo que no pudieron vender durante el fin de semana. Por el lado de nosotros bien, pero te da lastima por ellos. No han llegado a traer 30kilos de pan.

¿Nunca se vio esto?

Nunca. Nunca. Los panaderos me dicen que hacen lo justo para vender, pero aún así les sobra. Un panadero me dijo días atrás «vendí dos docenas de facturas»… Y le quedó mucho sin vender y da lastima.

¿La feria americana funciona?

La feria le da bastante… la feria de invierno. A pesar de que la gente ya no colabora como antes y uno lo entiende. Ahora la gente si le queda algún saco lindo, lo publica y lo vende. Y en el verano que vamos a hacer, eso me preocupa.

Anoche la presidenta de la comisión me hablaba que solo de sueldo tenemos más de $5millones, más la AFIP, más UTEDYC. Por ejemplo aún no se terminó de pagar al aguinaldo.

¿Se complica todo?

Imagínate yo estos dias vengo a las 7hs de la mañana, hoy me vine a las 6:30hs y no se a la hora que me voy. Pensando siempre de cómo generar dinero. Los chicos andan medios mal, están más viejos, tienen más problemas, muchos con bronquitis, uno con neumonía internado. Decí que la Municipalidad está ayudando con la medicación sobre todo que es carísima. Y se está portando bien la curaduría. Antes lo que enviaba curaduría te decían que era para vestimenta y medicamentos… Lo siento, les digo… Porque los chicos necesitan fideos, caballa y si entienden. Así que seguimos con torta frita, biscochuelo, pastafrola, pan casero y prepizza.

¿Horarios y días?

Feria americana están lunes y miércoles desde las 15hs. Martes y jueves hacemos torta fritas y viernes prepizza. El tel es 431439