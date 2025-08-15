Desfile Tradicionalista en homenaje a José Silva.

Compartir

En el marco del Día de los Centros Tradicionalista que fue el 12 de agosto y en homenaje a Julio Silva, recientemente fallecido, quien fuera uno de los fundadores del C.T. “El potro”, el Gobierno Municipal junto al Instituto Cultural organizan una jornada especial con increíbles propuestas.

Por Martín Aleandro

Este domingo 17 de agosto Cañuelas se viste de gala, y la plaza San Martín es el epicentro de la Gran Fiesta Criolla de la Provincia de Buenos Aires. Las calles de nuestro pueblo volverán a lucir y llenarse de colores. La bandera celeste y blanca estará más presente que nunca dándole identidad a esta fiesta tradicional que se realiza todos los años.

A partir de las 10hs la plaza se llena de vida: artesanías, sabores tradicionales, juegos y mucho más. Las tres Ferias de Emprendedores del Municipio darán la vuelta con sus diferentes ofertas. También se está preparando un sector especial con actividades por el mes de las infancias donde las tortas fritas, el chocolate caliente, las sorpresas y los juegos harán protagonistas a nuestros niños en su mes.

A las 16hs comienza el desfile de los Centros Tradicionalistas más esperado del año. Jinetes de todos los rincones preparan sus caballos y sus pilchas para lucir espectacular este domingo tan especial, un 17 de agosto que quedará en nuestra memoria. Sobre la Avenida Libertad y a paso lento cada centro tendrá su momento de exhibir sus brillos.

Sentido homenaje a Julio Silva

José Silva falleció en mayo de este año dejando un legado impecable en la historia de la tradición cañuelense. Fundador e integrante del histórico Centro Tradicionalista “El Potro”, uno de los más antiguos y representativos de nuestra ciudad. Este desfile está dedicado a su memoria ya que es el primero sin su presencia. Su caballo y sus pilchas estarán presentes en homenaje a su trayectoria.

Algunos de los Centros Tradicionalistas que se sumaron a esta jornada son: El ombú, Gauchos de Uribelarrea, El Potro, El Mate, Paisanos del Taladro, El cencerro, EAS Don Bosco, Riendas de Uribelarrea, El Pimienta, CEOT 33, entre otros.

Este domingo 17 de agosto, día especial en memoria del Padre de la Patria, General don José francisco de San Martín, se espera gran cantidad de público para presenciar el Desfile tradicionalista anual. Se recomienda traer reposera y equipo de mate para pasar una tarde a pura tradición en Cañuelas.