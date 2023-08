Destacada participación de Cañuelas en los Juegos Bonaerenses 2023.

Compartir

El Gobierno Municipal destaca la participación de toda la Delegación de Cañuelas en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2023. Los representantes de Cañuelas demostraron su habilidad y dedicación en una serie de disciplinas, logrando múltiples clasificaciones para las etapas finales provinciales.

Área de Cultura

El pasado 7 de agosto, la localidad de Lobos fue el escenario de la Etapa Regional de Cultura de los Juegos Bonaerenses 2023, donde Cañuelas dejó una huella significativa. En esta emocionante competencia, participaron los siguientes municipios: Marcos Paz, Lobos, Esteban Etcheverria, Presidente Perón, San Vicente, Ezeiza y Cañuelas. Los artistas locales compitieron en diversas disciplinas, mostrando su talento y pasión por el arte y la cultura.

Algunos de los logros destacados incluyen:

Dibujo y Pintura: Destacados resultados en diversas categorías de Dibujo y Pintura, subrayando el talento y la creatividad de los participantes. Danzas Folklóricas: Cañuelas se muestra en las categorías de Danzas Folklóricas, con Mirta Zuñiga y Carlos Aguirre asegurando su lugar en la etapa final. Fotografía: Aurora Pelorosso se destaca en la categoría de Fotografía, calificando para la fase provincial en Mar del Plata. Cocina: Olivia Zuchi se sobresalió en la categoría de Cocineros, consolidando la presencia de Cañuelas en diferentes ámbitos creativos. Literatura: Juan Carlos Viale e Isolina Behrens lograron reconocimientos en las categorías de Literatura Cuento y Literatura Poesía.

Estos son solo algunos ejemplos de los logros notables de la delegación de Cañuelas en el Área de Cultura, demostrando su dedicación y destreza en un amplio espectro de disciplinas.

Área de Adultos Mayores

Los representantes de Cañuelas en el Área de Adultos Mayores también demostraron un alto nivel de desempeño y compromiso en diversas competencias. En Padel, las duplas masculinas y femeninas se destacaron en la etapa regional en Lobos, clasificando para la final provincial en Mar del Plata. Analía Gioyosa y Cristina Fernández conquistaron el primer lugar en la categoría femenina, mientras que Humberto Tolosa y José Martínez triunfaron en la categoría masculina.

Además, Cañuelas obtuvo importantes logros en juegos de mesa como Truco Mixto, Lotería, Mus y más. Las habilidades y el entusiasmo de los representantes de Cañuelas se reflejaron en su participación, obteniendo destacadas y valoraciones.

En la categoría de Orientación, las parejas de Elvira Bisbal y Mirta Olivera, así como Daniel Loza y Antonio Viale, obtuvieron el segundo lugar en la competencia regional, demostrando su destreza en la navegación y la orientación.

Área de deportes

De forma paralela, Cañuelas está logrando un desempeño destacado en los regionales de los Juegos Bonaerenses y la Copa Buenos Aires, organizados por la Secretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires. En ambas competencias, los y las cañuelenses han demostrado una excelente actuación, logrando clasificaciones para las etapas finales.

Durante días de intensa acción deportiva, los representantes de Cañuelas se esforzaron al máximo, dejando en claro que estaban listos para enfrentar los desafíos que se les presentaban.

En la categoría de tenis dobles Sub 16, los talentosos Bartol Muñis Ivenson y Bartol Muñis Kirill unieron sus fuerzas en un formidable equipo, exhibiendo un asombroso impacto y un dominio magistral del juego, que les valió el reconocimiento en el deporte.

María Luz Lizárraga, representante del tenis universitario, sobresalió con habilidad en la cancha, destacando la importancia de la dedicación y la disciplina en el mundo del deporte.

El atletismo también tuvo su momento de gloria, donde jóvenes promesas dejaron su huella en la pista. Mia Baldoma Fernández, corrió con determinación en los 80 metros vallas Sub 14. Camila Fracchia, en la categoría Sub 18, compitió en los 100 metros vallas, mientras que su compañera Martina Fracchia se destacó en Carrera.

Thiago Cenas participó en la disciplina de atletismo vallas Sub 16, y Valentín Juárez Iribarne clasificó en salto en alto Sub 14. El cestoball femenino 3×3 se convirtió en una muestra vibrante de trabajo en equipo y habilidad estratégica, donde el Colegio IMEI aumentó su dominio en la cancha. En gimnasia artística, la clasificación se materializó en las jóvenes del nivel 2 del Cañuelas Fútbol Club. El handball femenino Sub 18 del Colegio Don Bosco y el beach vóley femenino Sub 16 y Sub 18 del Cañuelas Fútbol Club demostraron que la pasión y la cooperación son las claves del éxito en equipo.

Por otra parte, desde el viernes 18 de agosto al domingo 20 en Bahía Blanca se llevará a cabo las finales de Básquet 3×3. El equipo cañuelense categoría Sub14 del CFC nos representará en la final.

Desde el 22 al 25 de agosto en Mar de Plata Cañuelas disputará las finales en las siguientes disciplinas:

-Handball Femenino Sub14 Colegio IMEI

-Handball Masculino Sub16 Colegio Don Bosco

-Beach Vóley Femenino Sub14 Cañuelas Fútbol Club

El lunes 28 de agosto el Fútbol Femenino Sub 16 del CFC jugará las finales en Pilar.

Próximas Etapas y Final Provincial

La delegación de Cañuelas tiene muchas razones para celebrar, con varios participantes asegurando su lugar en las etapas finales provinciales y en la competencia Copa Buenos Aires en Villa Gesell. Los atletas y artistas locales seguirán demostrando su dedicación y habilidades en la siguiente fase de los Juegos Bonaerenses, en busca de destacarse a nivel provincial y nacional.