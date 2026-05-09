Detuvieron al presunto autor del brutal ataque a Griselda Arburúa.

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La investigación por el brutal ataque a la jubilada Griselda Arburúa tuvo un avance clave en las últimas horas con la detención de un joven de 20 años domiciliado en el barrio Las Chapitas, señalado como el principal sospechoso del hecho ocurrido durante la madrugada del martes en una vivienda de la calle Perú al 500.

El procedimiento fue realizado durante la madrugada por personal policial y efectivos de la Sub DDI local, bajo las directivas de la UFI 2. El acusado fue trasladado a la Comisaría 1ra y quedó a disposición de la Justicia, que prevé tomarle declaración en las próximas horas.

Según trascendió de fuentes cercanas a la causa, los investigadores lograron reunir una importante cantidad de pruebas y registros que ubicarían al detenido en las inmediaciones de la vivienda de la víctima antes y después del ataque. Uno de los elementos considerados centrales es la coincidencia entre la ropa observada en distintas cámaras de seguridad y la vestimenta que llevaba el joven al momento de ser arrestado. En el pantalón deportivo que tenía puesto se detectaron manchas de sangre seca que serán sometidas a peritajes.

La reconstrucción realizada por los pesquisas permitió determinar que el agresor habría llegado al domicilio alrededor de las 6 de la mañana, ingresando por un lateral de la propiedad luego de cortar el suministro eléctrico desde el exterior. Para los investigadores, ese detalle evidencia que quien actuó conocía movimientos y características internas de la vivienda.

La jubilada, de 79 años, fue sorprendida mientras dormía y sufrió una violenta agresión con un objeto metálico. Luego del ataque, el delincuente sustrajo un teléfono celular y dinero en efectivo antes de escapar. La mujer permanece internada en terapia intensiva.

Durante la investigación se analizaron numerosos registros de cámaras municipales y privadas que permitieron reconstruir parte del recorrido realizado por el sospechoso entre los barrios Los Aromos y Las Chapitas. También se realizaron comparaciones de contextura física y forma de caminar con imágenes previas obtenidas en redes sociales.

Fuentes vinculadas a la pesquisa indicaron además que el acusado tendría relación con una familia de apellido Arburúa, circunstancia que forma parte de las hipótesis analizadas para intentar establecer el móvil y el nivel de conocimiento previo que el atacante tenía sobre la víctima y la vivienda.

La causa continúa avanzando mientras los investigadores buscan recuperar algunos de los elementos robados y determinar si existieron más personas involucradas en el hecho.

Más allá del avance de la investigación, el caso volvió a abrir un debate profundo dentro de la comunidad de Cañuelas. En una ciudad donde todavía persiste una fuerte cultura de barrio, de trabajo y de tranquilidad cotidiana, hechos de esta violencia generan una reacción inmediata entre vecinos que no están dispuestos a naturalizar este tipo de conductas.

Ese mensaje social también atraviesa el debate público y el accionar institucional que se pone en marcha cada vez que ocurre un hecho de estas características. En una comunidad como Cañuelas, donde todavía existe una fuerte identificación con la vida de barrio, la tranquilidad y la convivencia cotidiana, existe también una decisión colectiva —que involucra a vecinos, autoridades municipales y fuerzas policiales— de no permitir que este tipo de episodios violentos se naturalicen como parte habitual de la realidad.

Por eso, ante situaciones de extrema gravedad, se activan mecanismos de investigación y búsqueda con el objetivo de intentar identificar y detener a los responsables, pero también de dejar un mensaje claro hacia la sociedad: que estos hechos no son aceptados como algo normal ni forman parte de la identidad que históricamente caracterizó a la ciudad. En el fondo, la discusión excede un expediente judicial y se relaciona con la necesidad de preservar una forma de vida que gran parte de la comunidad todavía considera un valor central de Cañuelas.