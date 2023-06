Día Mundial del Donante de Sangre en el HCANK.

Se encontraban presentes el Presidente del Consejo de Administración del HCANK, Sergio Alejandre; Luis Crovetto, Consejero por el ministerio de Salud de la Nación; la Directora Nacional de Medicina Transfusional, María Susana Pisarello; Diego Cerrudo, Director Ejecutivo del HCANK, María Laura Sirimarco, Directora Médica; Elena Domínguez, Directora de Enfermería, Beatriz Firmenich, Directora de Docencia, Ética Aplicada e Investigación, y Eduardo Salinas, Director de Infraestructura, Tecnología y Soporte; Sara Blanco y Carlos Bernao, jefa y coordinador del servicio de Medicina Transfusional.

También asistieron por el ministerio de Salud de la Nación, Daniel Fontana, asesor de la Dirección Nacional de Sangre y Medicina Transfusional, Gabriela Fernández Cid, coordinadora de Promoción de Hemodonación, y Jorge Borkowski, de la coordinación de Redes de Servicios Asistenciales.

En la apertura del encuentro Diego Cerrudo, Director Ejecutivo del HCANK, luego de agradecer a las autoridades del ministerio de Salud de la Nación, a quienes calificó como el “dream team, el equipo soñado de la hemoterapia en el país”, destacó la política asumida desde la conducción del Hospital y ministerial, “dándole valor e impulso a las acciones propuestas por el servicio de Medicina Transfusional, dotando al servicio de todos los recursos necesarios, equipamiento médico y de confort, para optimizar la atención de los donantes”.

Posteriormente Sara Blanco agradeció a “todos los integrantes del equipo del servicio y especialmente a todos los donantes voluntarios que son el principio y finalidad de esta conmemoración ya que sin ellos no solo nosotros no estaríamos, sino que el hospital no podría funcionar. Sin la sangre que donan en forma voluntaria, solidaria, habitual y fidelizada, no podríamos hacer cirugías ni atender partos, entre otras muchas acciones asistenciales”.

Daniel Fontana, uno de los precursores de la hemodonación en la provincia de Buenos Aires e impulsor del programa provincial de hemoterapia, compartió lo señalado por Blanco subrayando que “sin equipos de trabajo es muy difícil llevar proyectos adelante y creo que esta fue una de nuestras mayores virtudes: generar equipos trasdisciplinarios para poder avanzar y concretar con los proyectos en la Provincia y la Nación”.

El cierre de la presentación estuvo a cargo de María Pisarello, quién ponderó “el crecimiento a pasos firmes y sin pausa que nos permite aseverar que somos una red de medicina transfusional a nivel nacional muy sólida. Hoy hablamos de excelencia, crecimiento que lleva tan solo 20 años desde la creación del Plan Nacional de Sangre en 2012, y aún nos queda mucho por hacer. Vamos por más, donación habitual más de dos veces al año, que nos permite la seguridad transfusional, de calidad y stock, y todo esto es gracias a nuestros donantes”.

En la oportunidad las autoridades nacionales entregaron dos agitadores de bolsas al equipo de salud del servicio de Medicina Transfusional del HCANK, las cuales serán utilizadas en las colectas de sangre extramuros.

Asimismo, formo parte de la conmemoración la presentación del “Maletín virtual de recursos para ONG’s” a cargo de la coordinadora de Promoción de la Hemodonación de la Nación, Gabriela Fernández Cid, y dirigido a personas que colaboran con el fomento de la donación de sangre a través de instituciones ubicadas en diversos puntos del país. Se puede acceder al mismo a través de la página web del MSN: https://www.argentina.gob.ar/salud/maletin-virtual-de-recursos-para-ongs

Se contó con el acompañamiento de referentes de la comunidad que trabajan en articulación con los entes de hemoterapia, tales como la Red Argentina de Promotores de la Donación Voluntaria de Sangre y Médula Ósea, representada por su fundadora y presidenta, Andrea Colombo, el Roraty Club Cañuelas, con su presidente, Mario Omar Morrone, y el rotario, Horacio Bruno, el Club de Leones Cañuelas, con Adriana Rospide y Susana Costa, presidenta y tesorera respectivamente.

Al concluir el acto conmemorativo, las autoridades del MSN y del HCANK se trasladaron a la sala de Telesalud del HCANK para participar de una teleconferencia internacional que se transmitió desde la oficina regional de la Organización Panamericana de la Salud ubicada en Washington.