Diego Baquero asumió la presidencia del Club de Leones de Cañuelas.

El pasado viernes 8 de agosto, en el Salón La Quinta, se realizó el tradicional cambio de autoridades del Club de Leones de Cañuelas y del Club Leo “Los Tamberos”. El acto contó con la presencia de representantes de distintos clubes del Distrito “O 5”, incluyendo Monte Grande, Capilla del Señor, Ensenada, Lomas de Zamora, Suipacha, General Rodríguez y Lanús, así como de clubes Leo de Las Flores, Lanai (Lanús) y Los Kilmes (Quilmes), vecinos, autoridades municipales y el Ballet de Noelia Belleze, que presentó el “Malambo Sureño Femenino” para engalanar la velada.

Por: @oscarhh10

En diálogo con CañuelasYa.com, el flamante presidente Diego Baquero destacó la importancia del servicio comunitario: “Un León es tener vocación de servicio, ayudar a los demás, empatía y compromiso con la comunidad. El Lions Club International es la asociación civil con más miembros del mundo”. Baquero agregó que el club local trabaja en causas globales de Lions International, relacionadas con medio ambiente, mitigación del hambre, salud, hemodonación y concientización sobre el cáncer pediátrico. Asimismo, enfatizó el apoyo a la comunidad de Cañuelas mediante programas de visión y audición, facilitando anteojos y audífonos a quienes no cuentan con recursos económicos.

El acto incluyó la presentación del balance del período fiscal 2024-2025 y los reconocimientos de la presidenta saliente, Susana Costa, a socios destacados. También se destacó el trabajo del óptico Marcelo Urruti, de “Optima Cañuelas”, por su colaboración en el Programa de Visión. Posteriormente, Costa entregó el tradicional mazo y la campana al nuevo presidente Diego Baquero, quien asumió junto a su nueva Comisión Directiva. En paralelo, Nicolás Galeano continuará al frente del Club Leo “Los Tamberos” para el presente período, presentando también su equipo y realizando el balance de gestión.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la incorporación de nuevos voluntarios, entre ellos los vecinos y comerciantes Emanuel “Peto” Mohamed y Héctor Ovejero, quienes juraron frente a las autoridades distritales y familiares. La ceremonia contó con la presencia del Gobernador del Distrito “O 5”, Gustavo Ariel Gil; el 1er Vicepresidente Alejandro Trerotola; el 2do Vicegobernador Marcelo Di Giácomo; la Jefa de Zona 7 Adriana Rospide y el presidente del Club de Leones Cañuelas, Diego Baquero.

El Gobernador de Distrito destacó los objetivos y metas para el período 2025-2026 bajo el lema “Servir y Crecer con Alegría”, alineados con la visión del Presidente Internacional A.P. Singh, electo en la última Asamblea Internacional de Clubes de Leones en Calcuta, India. Durante el acto, entregó los pines del período a los dirigentes locales y el banderín representativo del Distrito al presidente Diego Baquero y al socio destacado Sebastián Gallardo, quien le correspondió devolver el gesto entregando la camiseta oficial del Cañuelas Fútbol Club.

Baquero, quien se convierte en el primer presidente del Club de Leones de Cañuelas electo en la Convención Distrital realizada en Termas de Río Hondo en mayo de 2025, subrayó los valores de Lions International: “Nos enorgullecemos del servicio que brindamos al mundo. Creemos que la diversidad es nuestra fortaleza, y comienza con fomentar el entendimiento, apreciar nuestras diferencias y valorar nuestros talentos y experiencias únicas. Sabemos que podemos servir mejor al mundo cuando acogemos a todos, porque juntos somos más”.

Con nueve años de trayectoria, el Club de Leones de Cañuelas renueva su compromiso con la comunidad, fortaleciendo la solidaridad, el voluntariado y los programas de impacto social que caracterizan a esta organización internacional.