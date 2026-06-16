Diez proyectos de jóvenes cañuelenses avanzan a la Etapa Regional de Decisión Niñez.

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La selección se realizó durante la Asamblea Local organizada por la Secretaría de Desarrollo Social, Niñez y Adolescencia. Participaron 14 grupos con propuestas destinadas a mejorar distintos aspectos de sus comunidades.

Diez proyectos impulsados por niñas, niños y adolescentes de Cañuelas fueron seleccionados para representar al distrito en la Etapa Regional del Programa Provincial Decisión Niñez, una iniciativa que promueve la participación activa de las juventudes en la construcción de propuestas para sus comunidades.

La selección se llevó a cabo durante la Asamblea Local organizada por la Secretaría de Desarrollo Social, Niñez y Adolescencia, que reunió a 14 grupos de participantes de entre 8 y 17 años. Durante la jornada, cada equipo presentó sus iniciativas, compartió experiencias y expuso proyectos surgidos de inquietudes y necesidades detectadas en sus propios entornos.

Tras la instancia de evaluación, diez propuestas fueron elegidas para avanzar a la siguiente etapa del programa, donde competirán con proyectos de otros distritos de la región.

Decisión Niñez es una política pública impulsada por la Provincia de Buenos Aires que busca fortalecer el protagonismo de niñas, niños y adolescentes, brindándoles herramientas para diseñar y desarrollar acciones que generen un impacto positivo en sus comunidades.

Las iniciativas que resulten seleccionadas en la Etapa Regional recibirán financiamiento para concretar los proyectos presentados, permitiendo que las ideas elaboradas por los jóvenes se transformen en acciones reales y beneficiosas para sus barrios e instituciones.