Doble celebración en el Centro Vasco Denak Bat por San Ignacio de Loyola y su 66º aniversario

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El Centro Vasco Denak Bat vivió un fin de semana muy especial al celebrar los 66 años de su creación y la festividad de su patrono, San Ignacio de Loyola, con actividades religiosas, culturales y un multitudinario almuerzo de camaradería.

Por: @oscarhh10

Los festejos comenzaron con una misa de Acción de Gracias en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen y continuaron el domingo con un gran almuerzo realizado en la sede social de calle Lara 446.

En diálogo con cañuelasya.com, la presidenta de la institución, María José Oyharzabal, había destacado la importancia de la celebración al señalar: «Se viene la festividad de nuestro Patrono Ignacio de Loyola y también nuestro aniversario, que fue el 2 de julio, pero lo festejaremos este domingo, a 66 años de la creación del Centro Vasco».

La dirigente también había anticipado que la jornada reuniría a quienes participan durante todo el año en las actividades de la entidad. Finalmente, el almuerzo contó con la presencia del coro, los cuerpos de baile, los muslaris y numerosos socios, quienes compartieron un menú con identidad vasca y argentina, compuesto por pinchos, tortillas, asado a la parrilla y arroz con leche como postre.

La celebración tuvo como principal objetivo reunir a la familia del Centro Vasco para compartir un nuevo aniversario de la institución. Además, la convocatoria estuvo abierta a toda la comunidad.

Durante la jornada también fueron reconocidas distintas actividades desarrolladas por la institución en los últimos meses. Entre ellas, la reciente final del torneo de Muss, cuyos representantes participarán del Campeonato Nacional que se llevará a cabo en la ciudad de Maipú.

Asimismo, los asistentes pudieron disfrutar de la participación de las dantzaris que recientemente realizaron un intercambio cultural en el País Vasco, junto con las presentaciones del coro y los grupos de baile, que le dieron un marco artístico y tradicional a una celebración que combinó historia, cultura y el fuerte sentido de pertenencia que caracteriza al Centro Vasco Denak Bat.