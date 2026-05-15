“Domingo Telesitero”: la peña folklórica que mantiene viva una tradición de más de cinco décadas en Cañuelas

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La histórica Peña La Telesita celebrará un nuevo encuentro este 17 de mayo en la Sociedad de Fomento La Verónica, con música en vivo, danza y espíritu peñero. El evento forma parte del camino hacia su 53° aniversario.

La cultura folklórica volverá a tener una gran cita este domingo 17 de mayo en Cañuelas con una nueva edición del “Domingo Telesitero”, una propuesta que promete reunir música, danza y tradición en una verdadera fiesta popular.

El encuentro se desarrollará desde las 13 horas en la Sociedad de Fomento La Verónica, donde vecinos, familias y amantes del folklore podrán disfrutar de una jornada cargada de artistas en vivo, baile y el clásico clima peñero que caracteriza a este tipo de encuentros culturales.

Sobre el escenario se presentarán Los Cantores del Camino, La Vuelta Folk, Quimereando y Mariana Silva, mientras que la danza estará a cargo de la Agrupación Folklore de Mi Tierra. La conducción del evento será de Luis Domínguez.

Además de los espectáculos musicales y artísticos, habrá cantina y espacios pensados para compartir una tarde distinta, en la que el folklore será el gran protagonista.

La actividad también tiene un valor especial para la historia cultural local, ya que la Peña La Telesita se encuentra transitando el camino hacia sus 53 años de vida. La institución fue fundada en 1973 en el Club San Martín de Cañuelas por Zully Moreno y otros integrantes que impulsaron desde entonces un espacio dedicado a preservar y difundir la música y las tradiciones populares.

Con el paso del tiempo, la peña se transformó en uno de los encuentros folklóricos más reconocidos de la región, manteniendo vivo el espíritu de reunión, identidad y cultura popular que caracteriza a las peñas argentinas.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 5 mil pesos y quedan las últimas unidades disponibles, mientras que en puerta costarán 7 mil pesos. Desde la organización invitaron a toda la comunidad a acercarse “con amigos, el mate y las ganas de bailar” para disfrutar de una jornada a puro folklore en Cañuelas.

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