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El Gobierno Municipal de Cañuelas decretó 48 horas de duelo comunitario por el fallecimiento de Josefa Bottaro de Oppizzi, reconocida docente, directora, ex concejala y referente de la comunidad, cuya trayectoria estuvo marcada por el compromiso con la educación, el servicio público y su militancia peronista.

La intendenta Marisa Fassi expresó sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos y dispuso el duelo como homenaje a una vida dedicada al desarrollo de Cañuelas y al bienestar de sus vecinos.

Nacida el 15 de agosto de 1935 en General Las Heras, Josefa Bottaro de Oppizzi llegó a Cañuelas tras ser designada directora de la Escuela N.º 4 de Uribelarrea. Desde entonces estableció un fuerte vínculo con el distrito, donde desarrolló gran parte de su carrera docente.

Posteriormente estuvo al frente de la Escuela Primaria N.º 15, institución en la que dejó una profunda huella por su cercanía con los alumnos y sus familias, promoviendo una educación basada en la formación, la contención y la integración social.

Su vocación de servicio también se extendió a otras instituciones. Integró el Hogar del Rosario y, desde 1993 hasta su jubilación, trabajó en el ámbito de la Formación Profesional, desempeñándose en el Centro de Formación Laboral N.º 401 durante más de tres décadas.

Además de su labor educativa, tuvo una activa participación en la vida política local. Fue electa concejala en 2009 y ejerció su mandato hasta 2013, etapa en la que fue reconocida por su compromiso, honestidad y dedicación al servicio de la comunidad.

Peronista por convicción, sostuvo sus ideales a lo largo de toda su vida, trasladando esos valores tanto a la función pública como a la tarea educativa.

Desde el Municipio destacaron que su legado permanecerá como ejemplo de compromiso, solidaridad y vocación de servicio, al tiempo que acompañaron a su familia, amistades, compañeros de trabajo, exalumnos y a toda la comunidad educativa en este momento de profundo pesar.