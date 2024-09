Duro panorama: Frigocarne: una empresa sostenida por sus trabajadores.

Compartir

Un 27 de marzo de 2004 fue recuperada por sus trabajadores y empezaba a funcionar como cooperativa.

Este es el caso de Frigocarne «sin patrón». Pasó un buen tiempo para empezar a faenar los primeros animales, siendo un 25 de junio de 2007 cuando comenzaron con dicha tarea. La historia marca que tras varias quiebras declaradas fueron los mismo empleados que pasaron a ser sus propios jefes. Siendo en ese momento 120 trabajadores y en la actualidad son 150 asociados, generando además entre 80 y 100 empleos indirectos. En la mejor época que tuvo Frigocarne, allá por 2017 (antes de que bajo el gobierno macrista le quitara la matrícula de matarife abastecedor) llegó a tener 170 asociados. La actualidad marca que el sector de la carne vive uno, sino es el peor momento de la historia, dado la baja del consumo per cápita. Asimismo en el predio que poseen sobre calle Pereda también funciona la sede del destacamento de Bomberos Voluntarios y otro sector es tierra trabajada por la Unión Trabajadores de la Tierra (UTT). En este contexto desde cañuelasya.com dialogamos con Miguel Saavedra, presidente de la Cooperativa Frigocarne de Máximo Paz.

Por: Oscar Heredia.

¿Cómo viven la situación económica y la caida del consumo de carne?

Esto no es de hoy, viene hace mucho tiempo. Nosotros empezamos a escuchar a los grandes dueños de los frigoríficos, la mayoría tiene campos y hacienda propia, y exportan…en la mentalidad de ellos es que de acá a 10/20 años la carne vacuna sea para la elite de Argentina y lo demás se exporte. El año pasado estábamos haciendo 10mil animales mensuales (lo mejor fue en la pandemia con 14mil animales), hoy estamos en 8mil animales y a partir de diciembre pasado empezó a caer, a caer… que siempre en enero y febrero cae, pero en marzo no levantó, abril tampoco y hasta el dia de hoy que no hay venta. La carne que hay se está llendo cada vez más a la exportación. Esta gente (por el gobierno actual) liberó la exportación, no hay cupo y se está llendo todo afuera.

¿Así que a los grandes dueños de la carne no les interesa el consumo interno?

Y les conviene por la rentabilidad. Muchos están exportando a Israel y por eso muchos frigoríficos que eran consumeros están sacando afuera la carne Argentina. Es por esto que muchos frigoríficos han desaparecido y la intensión de ellos es que se achique, queden pocas plantas y todo a exportación. Y la idea es suplantar la proteina cárnica por el cerdo o el pollo, algunos frigoríficos están pasando a faenar cerdo y dejar la vaca de lado. Ellos pronostican de acá a 15 ó 20 años, como en Europa, que la gente que coma un bife sea de clase Media Alta o clase Alta.

¿Frigocarne como la está peleando bajo este panorama?

Nosotros salimos buscar trabajo, tratando que vengan algunos matarifes nuevos… que han venido y pelearla de esa manera, ser depostada. Tratando de que más adelante exportemos algo, tener algo de ese mercado.

¿Ustedes están preparados para exportar?

No se dá por que tenemos la plata para inversión que se necesita en poco tiempo. Estamos invirtiendo un poco todos los meses pero vamos desde atrás. En mayo del año pasado empezamos una obra con ACUMAR que es una planta depuradora de sebo, es una planta de hormigón con maquinaria mecánica y la estamos por poner en marcha la semana que viene. Esa inversión nos salió 240millones de pesos con recursos propios de la cooperativa y un acompañamiento de los matarifes. Sin aporte del estado y con prestamos de los matarifes ya que nosotros no contamos con préstamos bancarios.

¿Estan haciendo cintura dia a dia, sin locuras?

Claro. Cuando vienen estos gobiernos de derecha tratamos de cuidarnos del tema de que no nos puedan entrar… porque «estos» no quieren a las cooperativas. Así que tratamos de tener todos los papeles al día, el balance para que no haya una intervención en nuestra matrícula y empezar una pelea como ya la tuvimos en 2007.

¿A nivel regional hay mataderos como ustedes?

En la Provincia de Bs As quedaron cinco frigoríficos recuperados, uno ya desapareció, hace dos años desapareció otro que tenía 29 años (en La Matanza). Desapareció otro en Lomas de Zamora, otro de La Matanza está ahi complicado. Después estamos nosotros junto a otro frigorífico recuperado. Hay privados que han desaparecidos. La situación es complicada, incluso lo hemos hablado con el gobernador (Kicillof) que ante los cierre de distintos rubros de que pueda haber otra salida con la recuperación de las plantas en la manos de los trabajadores. Nosotros entre las crisis nunca dejamos compañeros afuera (hay compañeros que se han ido por voluntad propia) ni por baja de producción o por tema económico. Tratamos de que sino tenemos trabajo repartir entre todos, lo primero que se recorta son otras cosas nunca el salario. Hoy los compañeros están en una mensualidad de un millon de pesos.

¿En el ultimo tiempo se acercó mucha gente a pedirles trabajo?

Si. Máximo Paz es impresionante por la constitución de la población, la mayoría son trabajadores algunos en blanco (la mayoría en negro) y hoy hay mucha gente cirujeando. Se han profundizado los comedores porque la situiación es complicada, además con el boleto que aumentó conseguir una changa lejos es dificil. También le pasa la cooperativa avicola.. ahi Corbalán me decía que todos los días tienen gente que les va a pedir changas. La desocupación va a crecer más a fin de año, se va a consoliudar en más de un 10% y una opción, no solo para el municipio de Cañuelas, es el apostar a la recuperación de los puestos de trabajo por medio de cooperativas y de recuperación de fábricas. Sacar alguna ordenanza que facilite que los trabajadores que decidan puedan tomar la planta.