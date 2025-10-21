“El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza, llega a Cañuelas.

Compartir

Una invitación a celebrar la amistad y los sueños en una noche de teatro. El próximo viernes 24 de octubre a las 20 horas, se presentará en el espacio SUM Eventos (Del Carmen 2170) la obra El acompañamiento, de Carlos Gorostiza, un clásico del teatro nacional que invita a reflexionar sobre la amistad, los deseos postergados y la libertad.

La puesta es una producción del grupo “Las partes de un todo”, una compañía teatral con más de una década de trayectoria en la escena local y provincial, que continúa desarrollando el legado artístico y humano del recordado Daniel Gutiérrez, fundador y director del grupo.

En esta oportunidad, la dirección está a cargo de Verónica Abdo, con las actuaciones de Alejandro Abdo y Nito Martini, quienes dan vida a los entrañables personajes de Tuco y Sebastián.

La obra —estrenada originalmente en 1981 dentro del histórico ciclo Teatro Abierto— es una de las piezas más emblemáticas de Gorostiza, y se mantiene vigente por su profundidad y ternura, celebrando los lazos que nos unen incluso en los momentos más difíciles.

“El acompañamiento es, sobre todo, una celebración de la amistad y de los sueños que nunca deben abandonarse”, destacó la directora.

Las reservas pueden realizarse al 2226-520105.

El valor de la entrada es de $12.000.