El Ballet “Imagen de mi Pueblo” celebra sus 26 años con una gran peña.

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La agrupación folclórica cañuelense, fundada y dirigida por Lita Bracco, festejará su 26° aniversario el próximo sábado 26 de septiembre, desde las 20:30 horas, en la Sociedad de Fomento San José. Habrá bailarines invitados, artistas en vivo, servicio de cantina, nuevos vestuarios y varias sorpresas preparadas especialmente para la celebración.

Un 15 de septiembre de 2000 nacía en Cañuelas el Ballet Folclórico “Imagen de mi Pueblo”. A 26 años de aquel comienzo, la agrupación se prepara para celebrar más de un cuarto de siglo de trayectoria con una gran peña que reunirá danza, música y tradición.

La cita será el próximo sábado 26 de septiembre, a partir de las 20:30 horas, en la Sociedad de Fomento San José.

“El Ballet Folclórico Imagen de mi Pueblo te invita a festejar su 26° aniversario con una noche que va a quedar para el recuerdo”, anunciaron sus integrantes a través de las redes sociales.

La celebración contará con bailarines invitados y la participación de distintos artistas, entre ellos Grupo Cenizas, Amigos del Folklore, Sandra de la Vega y Adrián Maggi, quien brindará un espectáculo musical.

Además, habrá un completo servicio de cantina con sabores tradicionales a cargo de la Sociedad de Fomento San José. El valor de la entrada anticipada es de $15.000.

Una historia que comenzó en el año 2000

Desde CañuelasYA.com dialogamos con Lita Bracco, directora y fundadora del ballet, quien recordó cómo surgió la agrupación.

“En el año 2000 el Municipio me invita a dirigir algunos talleres en Ruta 3, que se abren junto a otros talleres. Así empecé y fui avanzando, avanzando, hasta que una madre me dijo: ‘Lita, ¿por qué no te armás un ballet tuyo?’”, recordó.

Aquella pregunta terminó convirtiéndose en el impulso para iniciar un nuevo camino. “Entonces dijimos: ‘Vamos a largarnos con el ballet, a ver qué pasa’. Me hago cargo y así empezamos”, relató Bracco.

Sobre aquellos primeros años, la directora recordó: “Comenzamos en la Sociedad de Fomento Los Aromos. En ese momento no había tinglado, no había escenario, era más chico el espacio. La primera peña fue en el Club Estudiantes y luego en el Club Juventud”.