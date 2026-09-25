El canto como abrazo colectivo, el Instituto Cultural Cañuelas celebra la identidad y el sentido de pertenencia en la comunidad.

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Este viernes 25 de septiembre a las 20:30 horas, la sede del Instituto Cultural Cañuelas abre sus puertas para la muestra «A cantar se ha dicho». Un encuentro donde la música, el aprendizaje compartido y el trabajo vocal se transforman en el motor que une a los vecinos y fortalece la trama cultural de la ciudad.

Por Martín Aleandro

Los talleres artísticos y los espacios de expresión coral representan mucho más que un ámbito de aprendizaje técnico; son verdaderos refugios comunitarios donde la identidad local se teje colectivamente. Encuentros semanales en torno a la música permiten que personas de distintas edades y trayectorias compartan vivencias, unifiquen sus voces y encuentren un profundo sentido de pertenencia en su propia comunidad. A través del canto, el esfuerzo compartido y la creación artística, los vecinos construyen lazos solidarios que fortalecen el tejido social y transforman la cultura cotidiana de la región.

Bajo esta mirada de integración y encuentro, el Instituto Cultural Cañuelas presentará la muestra de sus Talleres de Técnica Vocal, bajo la consigna «A cantar se ha dicho». La jornada estará a cargo de la profesora Guadalupe Hidalgo, quien ha guiado a los alumnos a lo largo de un proceso de aprendizaje caracterizado por el compromiso, la superación de desafíos y la constante búsqueda del crecimiento artístico. Durante el evento, los participantes tendrán la oportunidad de subir al escenario para compartir con el público todo el camino recorrido a lo largo del año.

La cita tendrá lugar este viernes 25 de septiembre a partir de las 20:30 horas en la sede ubicada en la calle Del Carmen 664. La actividad será con entrada libre y gratuita, e incluirá servicio de cantina y buffet con bebidas y comidas para que las familias y allegados disfruten de una velada amena. La invitación está abierta a toda la comunidad para acompañar a los vecinos en una noche donde el taller se transforma en escenario y el arte local reafirma su valioso lugar de encuentro.