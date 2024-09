El cañuelense «Junior» Fernandes le dio el triunfo a “Los Murciélagos”

Compartir

Los Murciélagos, la selección argentina de fútbol para ciegos, le ganó 1 a 0 a Japón con gol de «Junior» Fernándes y avanzó a la siguiente fase, a la semifinal, en los Juegos Paralímpico de Paris 2024.

El próximo jueves, a las 15 (hora de la Argentina), disputarán el siguiente encuentro con un rival que aún no fue definido en la disciplina que enfrenta a cinco jugadores de cada equipo. Brasil, el quíntuple campeón olímpico, podría ser el contrincante.

“Siempre tuve un cariño especial por Cañuelas, fue el punto de partida para este presente» Junior Fernandes.

El gol del conjunto albiceleste lo marcó el cañuelense Osvaldo «Junior» Fernándes a poco más de cinco minutos para el final del primer tiempo. Con este resultado, Los Murciélagos avanzaron con cinco puntos en la segunda posición del Grupo B, solo por detrás de Colombia, que finalizó con siete unidades. En los partidos anteriores habían empatado sin tantos ante Marruecos y “los cafeteros”.

En la zona A, los brasileños están por ahora punteros por delante de China, Francia y Turquía. Si obtienen los próximos tres puntos -juegan contra el seleccionado turco que todavía no ganó- o empatan, jugarían contra los Murciélagos en búsqueda de un lugar para la final.

El combinado argentino dirigido por Ariel Figueroa va por su quinta medalla en seis ediciones del fútbol en los Juegos Paralímpicos, luego de la plata obtenida en Atenas 2004 y Tokio 2021 y las de bronce en Beijing 2008 y Río de Janeiro 2016.

La competencia se disputa en una cancha rectangular con cuatro jugadores de campo y el arquero -el único que tiene la capacidad de ver- en representación de cada equipo. En cada lateral del espacio de juego hay líneas con una altura aproximada de un metro que impiden que la pelota se vaya. La duración de los partidos es de dos tiempos de 20 minutos.

JUNIOR FERNANDES, UN “MURCIÉLAGO” CAÑUELENSE BRILLANDO EN PARÍS 2024

Formado en Cañuelas FC, Junior Fernandes, de 25 años, se prepara para representar a Argentina en los Juegos Paralímpicos de París 2024. “Soy un jugador de Selección”, afirma con orgullo. Mientras los Juegos Olímpicos ya son historia, las delegaciones para los Juegos Paralímpicos, que se celebrarán del 28 de agosto al 8 de septiembre, han sido confirmadas. Entre los representantes argentinos estarán dos deportistas de Cañuelas: Florencia Moreno, en tenis adaptado, y Junior Fernandes, figura de Huracán y referente de ‘Los Murciélagos’.

El equipo de futbolistas no videntes, dirigido por Ariel Figueroa, enfrentará a Marruecos, Japón y Colombia en lo que los especialistas ya han calificado como “el grupo de la muerte“. “Tengo una gran expectativa, es mi primer juego paralímpico y, aunque soy cauto, quiero alcanzar un podio, y si es con la dorada, mejor. Nos venimos preparando bien, con un cuerpo técnico nuevo y hemos mejorado en muchos aspectos. Estamos en una zona muy dura. Vamos paso a paso”, comentó.

Fernandes encontró su pasión por el fútbol durante una de sus visitas al estadio Jorge Arín. Inició su carrera como periodista deportivo en la radio ‘Al Máximo’ de la Escuela Media N°2 de Máximo Paz, con el programa “Decime qué se siente”. Tras estrechar lazos con Esteban García y Mariano Campodónico, decidió dedicarse al deporte. Durante ese tiempo, los jugadores de Primera División de Cañuelas FC se vendaban los ojos para jugar al fútbol informal con él. Daniel Roncoli, entonces presidente del club, lo alentó a convertirse en el abanderado del primer equipo representativo del CFC en la disciplina para ciegos, convirtiendo a Cañuelas en el primer club del ascenso en competir en el torneo organizado por la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADEC), junto a Boca, River, Estudiantes de La Plata y Huracán.

“Siempre tuve un cariño especial por Cañuelas, fue el punto de partida para este presente. Empecé en la Selección Argentina en 2019 y, en poco tiempo, participé en los torneos más importantes. Con esta camiseta, siento algo especial, encuentro el plus que a veces me falta en mi equipo. Sinceramente, me considero un jugador de Selección“, reveló Junior.

Actualmente, Fernandes juega en Huracán, pero está en la mira del club italiano San Remo. Tras los Juegos Paralímpicos, viajará a Europa y luego regresará a Parque Patricios. “Estamos negociando y faltan detalles, pero no quiero perder el foco. El lunes comenzamos la concentración hasta el viernes, estamos estudiando a los rivales y afinando detalles para el viaje. El clima de la competencia paralímpica ya se empieza a sentir, y estamos muy motivados”, agregó.