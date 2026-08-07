El CEA Nº3 de Cañuelas abrió la inscripción a nuevos cursos gratuitos.

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La propuesta incluye capacitaciones en hilado y tejido en lana, fieltro artesanal, conservas, cocina regional y soguería criolla. Están destinadas a mayores de 16 años, son gratuitas y cuentan con certificación oficial. Las clases se dictarán en diferentes instituciones del distrito.

Por: @oscarhh10

Tras el receso por las vacaciones de invierno, el Centro de Educación Agraria Nº3 de Cañuelas retomó sus actividades y abrió la inscripción para una nueva serie de cursos de oficios, con propuestas gratuitas que se desarrollarán en distintos puntos del distrito.

Entre las capacitaciones disponibles se encuentra “Hilado y tejido en lana”, que se dictará los martes de 9 a 12 horas en la sede de la Sociedad Rural de Cañuelas, ubicada sobre Ruta 205, kilómetro 65,500.

En el mismo lugar se llevará adelante “Fieltro artesanal de lana”, los martes de 13 a 16 horas. La propuesta contempla el diseño y realización de piezas textiles y, por tratarse de un curso avanzado, se solicita que los interesados cuenten con experiencia previa en la elaboración de fieltro.

También en la Sociedad Rural se ofrecerá el curso de “Conservas dulces y saladas”, los miércoles de 13 a 16 horas.

Una de las novedades para el distrito será “Cocina regional con identidad productiva y cultural”, que tendrá lugar los miércoles de 9 a 12 horas, igualmente en la sede de Ruta 205.

Soguería criolla en el Círculo Católico Obrero

Por otra parte, en el Círculo Católico Obrero de Cañuelas, ubicado en Matheu 446, se dictará el curso de “Introducción a la Soguería Criolla”.

La capacitación constará de 10 clases presenciales y se desarrollará los lunes de 9 a 12 horas.

Desde CañuelasYa.com dialogamos con el jefe de área del CEA Nº3, Sergio Ruiz, quien explicó a quiénes están dirigidas las diferentes propuestas.

“Es para personas mayores de 16 años, empleados rurales, estudiantes de la rama agraria y personas en general que se quieran capacitar en estos cursos que son cortos y tienen rápida salida laboral”, indicó.

Cursos gratuitos y con certificación oficial

Todos los cursos que brinda el Centro de Educación Agraria Nº3 son totalmente gratuitos y cuentan con certificación oficial de la Dirección de Educación Agraria y del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires.

La institución solicita únicamente, y de manera no obligatoria, la colaboración mediante un bono para la cooperadora que se abona por única vez y tiene un valor de $5.000.

Sobre el destino de esa colaboración, Ruiz explicó: “Esto permite pagar fotocopias, combustible para los profesores, insumos y demás”.

¿Cómo inscribirse?

La inscripción para todos los cursos disponibles se realiza de manera online a través de la página web www.cea3canuelas.web.app.

Quienes se inscriban por primera vez deberán generar un nuevo usuario y una clave personal, además de completar sus datos personales necesarios para la posterior certificación.

Las novedades también pueden consultarse en Facebook, buscando CEA Cañuelas —identificado con fondo verde y letras negras—, y en Instagram como @cea3canuelas, donde se publican cursos, fechas y lugares en los que se desarrollan las actividades.

Además, el CEA dispone del WhatsApp 11-2369-4384, habilitado para mensajes de texto y audios.

Nueva sede administrativa en Udaondo

El CEA Nº3 también atraviesa una nueva etapa respecto de su sede administrativa. Anteriormente funcionó en San Martín 340, sede social de la Sociedad Rural de Cañuelas, y posteriormente en Saavedra 474. Ahora la institución se trasladó a Udaondo, donde utilizará las instalaciones de la Escuela Primaria Nº22, ubicada sobre Ruta 16.

“Estamos en la base de la Escuela Primaria Nº22, sobre la Ruta 16. Ahí vamos a empezar a funcionar a partir de ahora. Todavía no estamos habilitados, ya que a la escuela hay que hacerle una serie de obras”, explicó Ruiz.

Y agregó: “Estamos esperando eso, que nos puedan arreglar la escuela para poder empezar a funcionar de lleno ahí. Nosotros igualmente cumplimos con los objetivos del CEA de tratar de llegar a la mayor parte del distrito posible, por eso este año apuntamos a El Taladro, Uribe, Casares y el casco urbano de Cañuelas”.

Capacitación con salida laboral

Uno de los principales objetivos de la institución es acercar herramientas de capacitación a diferentes localidades del partido y generar oportunidades que puedan transformarse tanto en una salida laboral como en el inicio de emprendimientos propios.

Al respecto, Ruiz destacó el acompañamiento que reciben en cada uno de los lugares donde se desarrollan las capacitaciones.

“Agradecer a todos los que nos reciben, ya que siempre es con los brazos abiertos. Nos ayudan a poder cumplir con los objetivos del CEA, que son los de formar a nuestros alumnos para una salida laboral o formar su emprendimiento. Eso nos pone muy contentos a la hora de poder lograrlo”, expresó.

Finalmente, agradeció especialmente a la Sociedad de Fomento El Taladro, las instituciones de Uribelarrea, la Sociedad Rural de Cañuelas, el Círculo Católico Obrero, la cooperadora, los profesores y toda la comunidad por el acompañamiento que permite al CEA Nº3 continuar extendiendo sus propuestas de formación a distintos puntos del partido.