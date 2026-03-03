El Centro Vasco Denak Bat arranca 2026 con una agenda cultural a pleno

Compartir

Con talleres, coro, danzas y el tradicional mus, la histórica entidad cañuelense renueva su propuesta para mantener viva la cultura vasca y abrir sus puertas a toda la comunidad.

Por: @oscarhh10 (Oscar Heredia).

Con el regreso de la actividad habitual tras el receso estival, las instituciones de Cañuelas vuelven a poner en marcha su calendario anual. Entre ellas, el histórico Centro Vasco Denak Bat ya presentó su cartelera 2026, con una agenda que combina tradición, música, danzas y espacios abiertos para toda la comunidad.

Desde CañuelasYa dialogamos con su presidenta, María José Oyharzabal, quien confirmó que la entidad inicia el año “con todo”.

“Arrancamos este 2026 con actividades que buscan mantener viva la cultura vasca desde cada una de las propuestas que ofrecemos. En marzo, con el inicio de clases, se reactivan formalmente los talleres, aunque algunas actividades, como el mus, no se detienen en todo el año”, explicó.

El coro: 25 años de historia y nuevas voces

Este viernes 6 retoma sus ensayos el coro de adultos del Denak Bat, una de las expresiones más consolidadas de la institución, con más de 25 años de trayectoria.

Dirigido por Leandro Vallejos, el espacio está abierto a quienes deseen sumarse, sin necesidad de experiencia previa. El repertorio incluye piezas tradicionales vascas, pero también obras en castellano, ampliando así su propuesta musical.

Contacto coro: Leandro Vallejos – 11-3066-7816

Danzas para todas las edades

El sábado 7 comienzan las clases de danzas en la sede del centro, organizadas por franjas etarias:

🕓 16 a 17 hs: grupo infantil

🕔 17 a 18 hs: grupo intermedio

Las clases están a cargo de Luciana Galarregui y Mora Etchevers, y combinan danza con juegos, cuentos y aprendizaje de costumbres vascas, generando un espacio integral de formación cultural.

Dantzas Txikis:

Luciana Galarregui – 2226-623951

Mora Etchevers – 2226-599410

La jornada sabatina culmina con el cuerpo de baile Euskal Arima, dirigido por Lourdes Aguirre y Victoria Rodríguez, de 18 a 20 horas. La actividad es abierta, gratuita y destinada a toda la comunidad.

Euskal Arima:

Lourdes Aguirre – 2226-555429

Victoria Rodríguez – 2226-607620

El mus, el corazón encendido del centro

Si hay una actividad que simboliza la vida cotidiana del Centro Vasco es el mus. De lunes a viernes, desde las 19 horas, los muslaris se reúnen en la sede para compartir partidas y mantener viva una tradición profundamente arraigada.

“Nuestros muslaris son quienes todos los días le prenden la luz al Centro Vasco. Es un espacio abierto para todo aquel que quiera acercarse y aprender a jugar”, destacó Oyharzabal.

Una institución abierta a todos

La presidenta también hizo especial hincapié en derribar un mito frecuente:

“A veces existe la creencia de que hay que ser descendiente de vascos para participar. Y eso no es así. Si lo son, bienvenidos; y si no lo son, también. Las puertas del Centro Vasco Denak Bat están siempre abiertas”.

Con una agenda diversa, espíritu integrador y una identidad cultural firme, el Denak Bat comienza 2026 reafirmando su rol como uno de los espacios culturales más activos de Cañuelas.