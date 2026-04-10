El clima acompañará: las ferias del finde en Cañuelas

Con un pronóstico favorable y temperaturas agradables, Cañuelas se prepara para vivir un fin de semana a pleno, con múltiples ferias que invitan a vecinos y visitantes a recorrer, disfrutar y apoyar a emprendedores locales.

Por: @oscarhh10

La agenda comienza este sábado 11 con la tradicional Feria de Mujeres, que se desarrollará

en la Plaza Belgrano de 10 a 19 horas. Allí, quienes se acerquen podrán encontrar una amplia variedad de productos: artesanías, indumentaria para todas las edades, objetos de decoración, plantas, accesorios y alimentos. Además, habrá propuestas pensadas para los más chicos, convirtiendo el paseo en una opción ideal para toda la familia.

En paralelo, tanto el sábado como el domingo, Uribelarrea será nuevamente escenario de su ya consolidada feria en el predio de Av. Valeria de Crotto 305. En ambas jornadas, de 11 a 19 horas, los visitantes podrán disfrutar de productos regionales con identidad rural, junto a una oferta gastronómica con fuerte impronta local, pensada para acompañar el importante flujo turístico que recibe el pueblo. La entrada es libre y gratuita.

El cierre del fin de semana llegará el domingo con la segunda edición de la Feria Rural, que se llevará a cabo en el predio ubicado sobre Ruta 205 km 65.200. Desde las 10 hasta las 18 horas, más de 60 emprendedores ofrecerán productos de campo como chacinados, dulces, artículos de cuero y panificados. También habrá espacios de comida, un escenario con artistas invitados y un sector destinado al baile folklórico.

El evento contará con la conducción de Carlos Aguirre y Mirta Carmona, y dispondrá de un espacio pet friendly, con entrada libre y gratuita y estacionamiento sin cargo.

De esta manera, Cañuelas vuelve a posicionarse como un punto de encuentro para el disfrute al aire libre, combinando producción local, cultura y propuestas para todas las edades en un fin de semana que promete ser ideal para salir y recorrer.