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La propuesta se realizará este sábado 21 de noviembre, desde las 21 horas, en la Sociedad de Fomento San José. Habrá música en vivo, danzas tradicionales y una cantina a precios accesibles. Todo lo recaudado será destinado a colaborar con La Casita APPO, un hogar que brinda alojamiento y contención a familias de niños con cáncer.

Por Oscar H. — @oscarhh10 | CañuelasYa

El Club de Leones de Cañuelas llevará adelante este sábado 21 de noviembre una gran Peña Folklórica Solidaria en la Sociedad de Fomento San José, con el objetivo de reunir fondos para acompañar el proyecto de La Casita APPO, una institución ubicada en La Plata que brinda asistencia a familiares de pacientes oncológicos pediátricos.

La jornada comenzará a las 21 horas y contará con la participación desinteresada de numerosos artistas, músicos y agrupaciones de danza que se sumarán a esta iniciativa solidaria. Entre los espectáculos confirmados estarán La Cyber Band, Mariana Silva, Folklore de Mi Tierra, Matices de la Danza, Augusto Iñiguez, Amigos del Folklore, Ballet Colibrí y Roberto Iglesias, entre otros.

Las entradas tendrán un valor de $5.000 y podrán adquirirse anticipadamente a través de la cuenta de Instagram @leones_canuelas_oficial, comunicándose al 2226-680906 o directamente en el ingreso al evento.

Una noche de folklore por una causa solidaria

En diálogo con CañuelasYa, Adriana Rospide, integrante de la Comisión Directiva del Club de Leones de Cañuelas, destacó el trabajo que viene realizando la institución y la importancia de sumar a la comunidad en este tipo de propuestas.

«Este evento ya lo venimos trabajando desde hace un par de meses. En octubre tuvimos la gran jornada de inclusión, que fue un gran éxito y de la que formaron parte todas las instituciones de discapacidad. Ahora tenemos la gran peña solidaria, porque nosotros somos solidarios», expresó.

Rospide también remarcó el compromiso permanente de la entidad con distintas iniciativas sociales y sanitarias.

«Acompañamos a la sociedad, no solo de Cañuelas, con los distintos programas que tenemos en el club, que son ampliamente conocidos, como Visión y Oíd. Pero ahora estamos con un gran proyecto que es La Casita APPO, un albergue para las familias de los pequeños pacientes oncológicos, y es un proyecto nacional», explicó.

La Casita APPO, un proyecto que necesita del acompañamiento de todos

La Casita APPO es un hogar de tránsito ubicado en la ciudad de La Plata que ofrece alojamiento, alimentación y contención a familiares de niños y niñas con cáncer que reciben atención médica en el Hospital de Niños.

El proyecto, impulsado por la Asociación de Padres de Pacientes Oncológicos y acompañado por el Club de Leones, busca fortalecer este espacio de asistencia mediante distintas campañas solidarias y trabajos de remodelación, brindando un lugar de apoyo a familias que atraviesan situaciones especialmente difíciles.

En ese sentido, la peña representa una oportunidad para que los vecinos de Cañuelas puedan colaborar con una causa que trasciende los límites del distrito.

Finalmente, Rospide agradeció especialmente a los artistas, comercios y empresas que acompañan la organización.

«Quiero destacar que todos los artistas y ballets que vienen lo hacen a total beneficio de las iniciativas del club. Siempre el Club de Leones se destaca por hacer una suma de manos. También nos ayudan comercios y empresas, sumado a que tendremos una cantina a precios módicos para que la familia pueda venir, disfrutar y acompañar esta noble causa», señaló.

De esta manera, el Club de Leones invita a toda la comunidad a compartir una noche de música, danza y encuentro, donde el folklore será también una herramienta para ayudar a quienes más lo necesitan.

La cita será este sábado 21 de noviembre, a las 21 horas, en la Sociedad de Fomento San José. La entrada tendrá un valor de $5.000 y todo lo recaudado contribuirá a una causa solidaria.