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La institución educativa de Cañuelas obtuvo el primer premio en la categoría “Póster científico” durante la 9ª Jornada Científica Hospitalaria. El reconocimiento destaca el compromiso solidario de los estudiantes y docentes en la promoción de la donación voluntaria de sangre.

Por: @oscarhh10

Organizada por el Hospital Cuenca Alta “Néstor Kirchner”, los días 16 y 17 de noviembre se llevó a cabo la 9ª Jornada Científica Hospitalaria, bajo el lema “Construyendo Redes en Salud”. Del encuentro participaron estudiantes y docentes del colegio IMEI de nuestra ciudad, quienes fueron premiados por el trabajo realizado en su campaña de donación de sangre.

El galardón fue otorgado por la labor desarrollada durante la tercera campaña de donación de sangre, impulsada por el alumnado y el cuerpo docente de la institución, junto al sector de Hemoterapia del Hospital Cuenca Alta, a cargo de la Dra. Sara Blanco. La iniciativa logró convocar a más de 300 personas.

En diálogo con Cañuelas Ya, la docente del colegio IMEI, Roxana Caprio, expresó: “Participamos junto a un centenar de personas, con una fuerte presencia de adolescentes de entre 16 y 18 años que se acercaban a donar por primera vez”.

Asimismo, agregó: “La jornada de donación de sangre, como en los años anteriores, se llevó a cabo en las instalaciones del Campo Deportivo del IMEI y estuvo a cargo de estudiantes de 2º y 6º año de la institución”.

Un reconocimiento al compromiso de los estudiantes

Tras la exitosa campaña realizada en el campo deportivo, desde el Hospital Cuenca Alta invitaron a la institución educativa a participar de la jornada científica.

“A raíz del éxito de la actividad, desde el hospital invitaron al IMEI a participar en la 9ª Jornada Científica Hospitalaria, organizada por la Dirección de Docencia, Ética Aplicada e Investigación del HCANK, con el objetivo de compartir experiencias, investigaciones y fortalecer la integración y articulación de redes de promoción de salud”, explicó Caprio.

La docente Roxana Caprio y la estudiante de último año Chavela Núñez fueron las encargadas de exponer, ante un auditorio integrado por médicos, enfermeros y profesionales de la salud, los detalles del programa, su enfoque pedagógico, el trabajo que realizan los jóvenes y la articulación entre ambas instituciones.

La exposición, titulada “Gestión de un programa educativo para la promoción de la donación voluntaria de sangre: intervención comunitaria de tres años en el ámbito escolar”, recibió el primer premio en la categoría “Póster científico”, un importante reconocimiento a la tarea que los estudiantes vienen desarrollando.

La emoción de haber obtenido el primer premio

Al ser consultada sobre la experiencia, Caprio manifestó: “Fue algo muy importante el poder participar de esta jornada hospitalaria. Había 64 proyectos presentados de médicos. En una primera instancia salimos preseleccionados entre los cuatro mejores y después nos enteramos en la jornada de cierre que éramos los ganadores”.

Asimismo, agregó: “Fue algo muy lindo, ya que fue evaluado por un comité externo. Estuvo muy bueno y todavía no caemos en el haber ganado dentro de una jornada donde había muchos proyectos presentados”.

El reconocimiento pone en valor el compromiso de los jóvenes cañuelenses, el acompañamiento de sus docentes y la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones educativas y sanitarias para promover la solidaridad, la participación comunitaria y el cuidado de la salud.

Roxana Caprio (docente) y Chavela Nuñez (alumna de 6to año) quienes expusieron el trabajo en el panel del Hospital Cuenca Alta