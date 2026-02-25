El Ensamble de Tango cierra el ciclo de “Verano en el Patio”

Compartir

Todos los viernes de febrero se suceden encuentros de música y danza para celebrar el fin del verano. En el Instituto Cultural es la cita, este último viernes tendrá un cierre a puro 2×4 con el Ensamble de Tango y otras sorpresas, a partir de las 20 30hs en Del Carmen 664.

Por Martín Aleandro

Con la dirección del “Maestro” Juan Fracchi se presentará el próximo viernes el Ensamble de Tango para cerrar este ciclo que está siendo realmente un éxito. Dicha organización musical colectiva cuenta con diez artistas en escena e interpretan tangos de todos los tiempos con arreglos originales del director. Con enreda libre y gratuita este viernes es un buen plan ir a disfrutar de la música y el encuentro entre vecinos.

La directora de cultura Malva Balbo, junto a los profesores y directores del Taller de Percusión (Ke-kema), Chango Ibarra y Raúl Gutta organizan la velada para que no falte nada y sobre de todo, para que estén todos los condimentos de una verdadera fiesta popular. La gran familia entera que conforma el Instituto Cultural está presente brindado una mano en todo sentido.

El Patio del Instituto ya es un clásico por generar noches espaciales donde el arte brilla en todos sus lenguajes. Este año se presenta un ciclo denominado “Verano en el Patio”, todos los viernes a partir de las 20:30hs el encuentro es en Del Carmen 664, en el Instituto Cultural Cañuelas.

La cantina está a cargo del Taller de Percusión Ke-kema para el mantenimiento y mejora de los diferentes instrumentos de percusión que se utilizan y la vestimenta festiva que cada integrante utiliza en las presentaciones. “Es un grupo grande y usamos muchos y variados instrumentos, los parches de los tambores de rompen, los palillos también. Estamos todo el tiempo reponiendo material para mantener todos los instrumentos sonando debidamente. Ke-kema nace como colectivo solidario y en este sentido se formó un grupo humano muy unido. La posibilidad de organizar estas noches es también un aprendizaje y una forma de vivir y sentir la sociedad, no somos individualistas, sino al contrario, un hermoso colectivo de vecinos con un mismo fin: hacer música y divertirnos todos juntos”. Dice Raúl Gutta, músico profesional, docente y director del Ensamble de Cumbia y del Ensamble d Percusión del ICC.

Están todos invitados a participar y a bailar en estos viernes de “Verano en el Patio”, un espacio abierto a la comunidad con entrada libre y gratuita.