El folclore como abrazo colectivo: La peña solidaria de los Bomberos de Cañuelas.

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Este domingo 26 de abril, a partir de las 10:00 hs, el hermoso predio de la calle Gallino Dungey será el escenario de una nueva peña folclórica organizada por los Bomberos Voluntarios de Cañuelas. Una oportunidad perfecta para transformar el esparcimiento en un gesto de compromiso cívico. Colaborar con nuestros bomberos es asegurar el resguardo de nuestro propio futuro.

Por Martín Aleandro

En tiempos donde el individualismo parece signar el ritmo de la cotidianeidad, la solidaridad emerge no solo como un valor ético, sino como el tejido fundamental que sostiene nuestra identidad comunitaria. Este domingo 26 de abril, a partir de las 10:00 hs, el predio de la calle Gallino Dungey (entre Allende y Ruta 205) será el escenario de una nueva peña folclórica organizada por los Bomberos Voluntarios de Cañuelas. Este evento trasciende lo meramente recreativo para constituirse en un acto de gratitud hacia una de las instituciones más nobles de nuestra sociedad: hombres y mujeres que, con una abnegación sublime, arriesgan su integridad por el bien común sin esperar más recompensa que el deber cumplido.

La jornada propone un reencuentro con nuestras raíces a través de una grilla artística de excelencia, encabezada por el artista popular Carlos Ramón Fernández, acompañada por ballets folclóricos y destacados artistas locales. La propuesta, diseñada íntegramente para el disfrute familiar, contará además con un esmerado servicio de cantina. Participar de este encuentro es, en esencia, reconocer la importancia vital de los bomberos voluntarios, cuya presencia es el último baluarte de seguridad y entrega desinteresada en cada rincón de nuestra patria; su sostenimiento es una responsabilidad compartida que nos dignifica como ciudadanos.

Para quienes deseen colaborar con esta causa urgente y necesaria, las entradas anticipadas tienen un valor de $8.000 y pueden adquirirse en el cuartel central (San Martín y Mitre), mientras que en puerta el costo será de $10.000, recordando que los menores de 10 años ingresan de forma gratuita. Más allá del espectáculo, este domingo se presenta como la oportunidad perfecta para transformar el esparcimiento en un gesto de compromiso cívico. Colaborar con nuestros bomberos es, en última instancia, asegurar el resguardo de nuestro propio futuro y celebrar la vigencia de la solidaridad como el lenguaje más sublime del alma humana.