El Gobierno Municipal acompañó la firma de un convenio entre la Universidad de Morón y la Sociedad Rural de Cañuelas.

El Gobierno Municipal de Cañuelas acompañó este lunes la firma de un convenio marco de cooperación entre la Universidad de Morón (UM) y la Sociedad Rural de Cañuelas, una iniciativa que busca fortalecer los lazos entre el ámbito académico y el sector productivo local, impulsando la capacitación, la innovación y el desarrollo regional.

El encuentro se realizó en la sede de la Sociedad Rural y contó con la presencia del secretario de Desarrollo Productivo, Marcelo Di Giacomo, y la secretaria de Gobierno, Valeria Ríos.

El convenio fue suscripto por el rector de la Universidad de Morón, Dr. Héctor Norberto Porto Lemma, el secretario de la Fundación Universidad de Morón, Dr. Aquiles Ferranti, y el presidente de la Sociedad Rural de Cañuelas, Sr. Manuel Córdoba de la Vega.

Durante el acto, el rector Porto Lemma expresó:

“Para la Universidad de Morón, este convenio representa una oportunidad de seguir expandiendo su compromiso con la comunidad. Creemos en la educación como motor de transformación y en la articulación con instituciones como la Sociedad Rural, que comparten nuestra visión del desarrollo de la sociedad”.

Por su parte, Manuel Córdoba de la Vega, presidente de la Sociedad Rural de Cañuelas, destacó:

“Nos enorgullece generar este vínculo con una universidad de trayectoria como la UM. Este acuerdo abre nuevas posibilidades de capacitación, innovación y apoyo técnico para los productores, pero también para toda la comunidad educativa y productiva de Cañuelas”.

El convenio se enmarca en el trabajo que la Universidad de Morón desarrolla a través de su Centro Regional Cañuelas, un espacio que potencia la oferta académica a distancia y promueve actividades que integran formación profesional, investigación y compromiso territorial.

Acompañaron la firma el vicerrector, Ing. Agr. Antonio Angrisani; el decano de la Escuela Superior de Leyes, Dr. Pablo Navarro; el decano de la Escuela Superior de Economía y Negocios, Dr. Domingo Mazza; el decano de la Escuela Superior de Ingeniería, Informática y Ciencias Agroalimentarias, Ing. Álvaro Castro Menna; la decana de la Escuela Superior de Ciencias del Comportamiento y Humanidades, Lic. Eugenia Quatrinni; el decano de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud, Dr. Carlos Ortega; y el secretario de Asuntos Institucionales, Lic. Santiago Ratto.

Con más de seis décadas de trayectoria, la Universidad de Morón continúa consolidando su presencia en todo el país mediante acciones que integran educación, innovación y responsabilidad social. Este nuevo acuerdo reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible y el progreso de las comunidades del interior bonaerense.

La UM mantiene abiertas las inscripciones para sus carreras presenciales y a distancia.

Más información en www.unimoron.edu.ar