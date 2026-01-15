El HCANK concretó 24 procedimientos de procuración de órganos y tejidos que posibilitaron 66 trasplantes.

Compartir

La Unidad Hospitalaria de Procuración de Órganos y Tejidos (UHPROT) del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner realizó 24 procedimientos de procuración de órganos y tejidos en 2025 que posibilitaron nuevas posibilidades de vida para 66 personas a través del trasplante.

Bajo la consigna “Donar órganos es donar vida” se promueven las acciones de procuración y trasplante de órganos y tejidos, con el objetivo de visibilizar el trabajo realizado y honrar el legado de las personas donantes.

Gracias al gesto solidario de 24 donantes y sus familias, junto al trabajo comprometido de los equipos de salud, 66 personas en lista de espera nacional cuya única alternativa era el trasplante, vieron transformada su vida a través de procedimientos que hicieron posible 6 trasplantes cardíacos, 40 trasplantes renales, 10 trasplantes hepáticos, 2 trasplantes pulmonares y 8 implantes de córneas.

Desde la UHPROT del HCANK destacaron que “finalizado el 2025 honramos a quienes donaron sus órganos, y acompañamos con respeto a sus familias, reafirmando nuestro compromiso de seguir cuidando cada oportunidad de vida”.

Récord de procesos de donación y trasplante de órganos en el país

En la reunión del Consejo Federal de Salud, celebrada a mediados de diciembre, se informó que en 2025 Argentina alcanzó el récord histórico de donación de órganos y tejidos en el país superando a los valores alcanzados antes de la pandemia, efectuándose 906 procesos de donación de órganos, dejando atrás a las cifras alcanzadas en 2019, con 883 procesos de donación de órganos concretados. En lo que refiere a la donación de tejidos, en 2025 se concretaron 1.242 procesos, superando las 1.156 donaciones efectuadas en 2024.