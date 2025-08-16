EL HOSPITAL MARZETTI INCORPORA UNA NUEVA AMBULANCIA DE ALTA COMPLEJIDAD.

Compartir

El Hospital Ángel Marzetti sumó este jueves una nueva ambulancia 0 km Unidad de Terapia Intensiva Móvil (UTIM), entregada por la Provincia de Buenos Aires y valuada en 190 millones de pesos. La intendenta Marisa Fassi recibió el vehículo de manos de la viceministra de Salud provincial, Alexia Navarro, en una visita institucional que contó con la presencia de autoridades provinciales y locales.

Por Cañuelas acompañaron a la jefa comunal el secretario de Salud, Daniel Arfús, y el administrador del nosocomio, Luis Vivas. Por la Provincia estuvieron presentes Gastón Alfonso, director provincial de Infraestructura; Agustín López, jefe de Gabinete de la Dirección de Hospitales; Manuel de Battista, director asociado de la Región Sanitaria XI; y Laura Reale, secretaria de Salud de Brandsen y consejera provincial del Hospital Cuenca Alta. También participaron trabajadores y trabajadoras del Marzetti.

La flamante unidad, una Mercedes Benz Sprinter 316 totalmente equipada, cuenta con desfibrilador, tubos de oxígeno fijos y portátiles, bolso de emergencias para trauma y vías aéreas, maletín de medicación, sillas de ruedas, ambú para adultos y pediátricos, tabla de extricación, aspirador, cuellos ortopédicos y equipamiento para traslados de alta complejidad.

Con esta incorporación, el Hospital Marzetti alcanza tres UTIM 0 km recibidas desde 2021, que se suman a las seis ambulancias adquiridas por el Municipio para reforzar la atención en las unidades sanitarias de todo el distrito.

Durante la entrega, Fassi destacó el compromiso del personal de salud y subrayó la importancia de invertir en el sistema público: “Nuestros hospitales son un pilar fundamental para cuidar a nuestra gente. En un contexto donde el gobierno nacional recorta medicamentos para jubilados, elimina pensiones por discapacidad y se pierden empleos, es cuando más tenemos que defender la salud pública”, sostuvo la intendenta ante los trabajadores municipales a quienes les agradeció «el trabajo y el compromiso» que demuestran cada día.