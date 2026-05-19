El Hospital Marzetti realizará un taller de duelo para acompañar a quienes atraviesan una pérdida.

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El encuentro será el próximo 26 de mayo y estará coordinado por profesionales del área de Salud Mental. Desde el hospital destacaron la importancia de generar espacios de escucha, contención y acompañamiento en momentos difíciles.

El Hospital Ángel Marzetti de Cañuelas anunció la realización de un nuevo Taller de Duelo, una propuesta impulsada desde el Departamento de Salud Mental con el objetivo de brindar acompañamiento a personas que atraviesan la pérdida de un ser querido.

Desde el área de Salud señalaron que “acompañar también es abrazar en los momentos difíciles” y remarcaron que muchas veces “hay dolores que no siempre encuentran palabras, pero sí necesitan ser escuchados”.

En ese sentido, explicaron que el duelo no se vive de la misma manera para todas las personas, ya que cada historia, emoción y proceso requiere tiempos y formas distintas. Por eso, el taller busca ofrecer un espacio humano, cálido y profesional donde quienes participan puedan compartir experiencias, expresar emociones y transitar el dolor acompañados.

Los talleres de duelo funcionan como espacios terapéuticos de contención, escucha y orientación profesional, permitiendo elaborar emociones como la tristeza, la angustia o la rabia de manera compartida. Además, brindan herramientas para comprender las distintas etapas del duelo y reconstruir aspectos de la vida cotidiana luego de una pérdida.

La actividad se realizará el próximo lunes 26 de mayo a las 13:30 horas y estará coordinada por la Licenciada Laura Soubelet, integrante del Departamento de Salud Mental del Hospital Marzetti.

Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse al 2226-409507.