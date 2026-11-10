El Municipio de Cañuelas reafirmó su compromiso con las instituciones y el desarrollo de la comunidad.

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Durante una jornada que reunió a autoridades, instituciones y vecinos, se presentó nuevo equipamiento para distintas áreas municipales, se anunciaron avances en obras públicas y se entregaron aportes económicos a entidades locales. También hubo un reconocimiento a los deportistas que participaron en los Juegos Bonaerenses 2026.

Por Martín Aleandro

El Municipio de Cañuelas llevó adelante una jornada institucional en la que se presentaron nuevas herramientas y equipamiento destinados a mejorar los servicios públicos, fortalecer la seguridad y acompañar el trabajo de las instituciones que cumplen un papel fundamental en la comunidad.

Durante el encuentro se presentó nueva maquinaria para el área de Servicios Públicos y se anunció la incorporación de camionetas 4×4 para la Guardia Urbana, además de equipamiento para Defensa Civil y el fortalecimiento de los recursos humanos y materiales destinados a las tareas de prevención y seguridad.

En materia de obras públicas, también se dieron a conocer los avances previstos en el proyecto de recuperación del Parque Las Rosas, una iniciativa orientada a mejorar y poner en valor los espacios públicos para el disfrute de los vecinos.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la entrega de aportes económicos a distintas instituciones educativas, sociales y deportivas del distrito, reconociendo el esfuerzo y el compromiso que mantienen diariamente con la comunidad.

Asimismo, se realizó un reconocimiento especial a la delegación de Cañuelas que participó en los Juegos Bonaerenses 2026, donde los representantes locales obtuvieron un total de 15 medallas, dejando en alto el nombre de la ciudad.

Del acto participaron Gustavo Arrieta, autoridades municipales, concejales, consejeros escolares, representantes de instituciones educativas, sociales y deportivas, empresarios y vecinos.

Durante la jornada se puso en valor el trabajo cotidiano de los empleados municipales, las instituciones, los clubes y las familias que contribuyen al crecimiento de Cañuelas. También se destacó la importancia de mantener la unidad, el diálogo y el compromiso colectivo para seguir construyendo una comunidad más solidaria.

En ese sentido, se hizo referencia a las palabras del papa León XIV sobre la importancia de tender la mano al prójimo, como un mensaje de encuentro y colaboración.

Con estas acciones, el Municipio reafirmó su acompañamiento a las instituciones locales y su compromiso con el desarrollo del distrito, promoviendo mejoras en infraestructura, seguridad, servicios y espacios de participación comunitaria.